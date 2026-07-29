Ranchi News: खूंटी में श्रावणी मेला को लेकर प्रशासन अलर्ट 

Ranchi News: खूंटी में 30 जुलाई से शुरू होने वाले श्रावणी मेले के लिए जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक ने सुरक्षा उपायों की जानकारी दी। लगभग 40 दंडाधिकारियों और 250 पुलिस जवानों की तैनाती की जाएगी। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए विशेष सावधानी बरती जाएगी।

Ranchi News: खूंटी, संवाददाता। बाबा आम्रेश्वर धाम में 30 जुलाई से शुरू होने वाले श्रावणी मेला के सफल, शांतिपूर्ण और व्यवस्थित आयोजन को लेकर जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। मंगलवार को उपायुक्त मो. जावेद हुसैन और पुलिस अधीक्षक ऋषभ गर्ग ने पुलिस केंद्र परिसर में प्रतिनियुक्त दंडाधिकारियों, पुलिस पदाधिकारियों और जवानों की संयुक्त ब्रीफिंग कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। मेले की सुरक्षा एवं विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगभग 40 दंडाधिकारियों और 250 से अधिक पुलिस जवानों की प्रतिनियुक्ति की गई है। उपायुक्त मो. जावेद हुसैन ने अधिकारियों को अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी संवेदनशीलता, सतर्कता और जिम्मेदारी के साथ करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि श्रावण मास के दौरान बनई नदी में जल प्रवाह बढ़ने की संभावना रहती है, इसलिए विशेष सावधानी बरती जाए। नदी में गोताखोरों की तैनाती, लगातार माइकिंग और संवेदनशील स्थलों पर निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए, ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके.

कतारबद्ध दर्शन और बेहतर यातायात व्यवस्था पर जोर: उपायुक्त ने कहा कि दंडाधिकारी, पुलिस बल और स्थानीय स्वयंसेवक आपसी समन्वय के साथ कार्य करें तथा श्रद्धालुओं के साथ सौहार्दपूर्ण और सम्मानजनक व्यवहार करें। उन्होंने श्रद्धालुओं को कतारबद्ध तरीके से दर्शन कराने, मंदिर के प्रवेश एवं निकासी मार्ग को सुव्यवस्थित रखने तथा अनधिकृत पार्किंग पर नियंत्रण रखने के निर्देश दिए। साथ ही जेबकतरों और असामाजिक तत्वों पर कड़ी नजर रखने तथा यातायात व्यवस्था सुचारु बनाए रखने पर विशेष बल दिया। उन्होंने मंदिर परिसर में नियमित साफ-सफाई, फॉगिंग, मोबाइल शौचालय, मेडिकल कैंप, पेयजल व्यवस्था तथा सीसीटीवी और ड्रोन कैमरों से निगरानी सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया.

अनुशासन और सतर्कता से करें ड्यूटी : एसपी पुलिस अधीक्षक ऋषभ गर्ग ने पुलिस पदाधिकारियों और जवानों को अनुशासन के साथ ड्यूटी करने तथा समय पर अपने प्रतिनियुक्ति स्थल पर उपस्थित रहने का निर्देश दिया। उन्होंने बनई नदी के आसपास लगातार माइकिंग कर श्रद्धालुओं को सुरक्षित स्थानों पर ही स्नान करने के लिए जागरूक करने और हर गतिविधि पर सतत निगरानी रखने को कहा। ब्रीफिंग के अंत में उपायुक्त और एसपी ने सभी अधिकारियों एवं जवानों से समन्वय, सतर्कता और जिम्मेदारी के साथ कार्य करते हुए श्रावणी मेला को सुरक्षित, सुव्यवस्थित और श्रद्धालुओं के लिए सुविधाजनक बनाने का आह्वान किया.