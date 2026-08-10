Ranchi News: बक्सपुर में 101 महिलाओं ने निकाली कलश यात्रा
Ranchi News: कर्रा प्रखंड के बक्सपुर पंचायत के किनू टोली में सावन की दूसरी सोमवारी पर 101 महिलाओं ने कलश यात्रा निकाली। यात्रा में महिलाएं बजरंगबली मंदिर के बाद कारो नदी पहुंचीं और स्नान कर पूजा की। उन्होंने भगवान शिव से क्षेत्र में सुख-समृद्धि और खुशहाली की प्रार्थना की। ग्रामीणों में इस आयोजन को लेकर विशेष उत्साह था।
Ranchi News: कर्रा, प्रतिनिधि। सावन की दूसरी सोमवारी के अवसर पर कर्रा प्रखंड के बक्सपुर पंचायत के किनू टोली में सोमवार को 101 महिलाओं ने कलश यात्रा निकाली। यात्रा का नेतृत्व खूंटी जिला भाजपा महिला मोर्चा अध्यक्ष सीमा देवी और सुगंती देवी ने किया। कलश यात्रा में शामिल महिलाएं सुबह किनू टोली स्थित बजरंगबली मंदिर में एकत्रित हुईं। इसके बाद सभी महिलाएं नंगे पांव करीब दो किलोमीटर दूर कारो नदी पहुंचीं, जहां स्नान करने के बाद पूजा-अर्चना की। इस दौरान सभी महिलाएं गेरुआ रंग की साड़ी और वस्त्र धारण किए हुए थीं। पंडित द्वारा विधि-विधान से पूजा और मंत्रोच्चार के बाद महिलाओं ने कारो नदी से कलश में जल भरा।
इसके बाद हर-हर महादेव, बम-बम भोले और जय बजरंगबली के जयघोष के साथ कलश यात्रा गांव पहुंची। महिलाओं ने गांव का भ्रमण करने के बाद किनू टोली स्थित शिवालय में भगवान शिव का जलाभिषेक किया। इस दौरान महिलाओं ने भगवान भोलेनाथ से क्षेत्र में हरियाली, सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना की। साथ ही सभी लोगों के जीवन में सुख-शांति और आपसी प्रेम व भाईचारा कायम रहने की प्रार्थना की। महिलाओं ने देश में कोरोना जैसी महामारी दोबारा नहीं आने की भी कामना की। कलश यात्रा को लेकर ग्रामीणों में खासा उत्साह रहा। इस अवसर पर बड़ी संख्या में स्थानीय महिला-पुरुष उपस्थित रहे।
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