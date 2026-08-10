Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Ranchi News: बक्सपुर में 101 महिलाओं ने निकाली कलश यात्रा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
Follow us on Google News
share

Ranchi News: कर्रा प्रखंड के बक्सपुर पंचायत के किनू टोली में सावन की दूसरी सोमवारी पर 101 महिलाओं ने कलश यात्रा निकाली। यात्रा में महिलाएं बजरंगबली मंदिर के बाद कारो नदी पहुंचीं और स्नान कर पूजा की। उन्होंने भगवान शिव से क्षेत्र में सुख-समृद्धि और खुशहाली की प्रार्थना की। ग्रामीणों में इस आयोजन को लेकर विशेष उत्साह था।

Ranchi News: बक्सपुर में 101 महिलाओं ने निकाली कलश यात्रा

Ranchi News: कर्रा, प्रतिनिधि। सावन की दूसरी सोमवारी के अवसर पर कर्रा प्रखंड के बक्सपुर पंचायत के किनू टोली में सोमवार को 101 महिलाओं ने कलश यात्रा निकाली। यात्रा का नेतृत्व खूंटी जिला भाजपा महिला मोर्चा अध्यक्ष सीमा देवी और सुगंती देवी ने किया। कलश यात्रा में शामिल महिलाएं सुबह किनू टोली स्थित बजरंगबली मंदिर में एकत्रित हुईं। इसके बाद सभी महिलाएं नंगे पांव करीब दो किलोमीटर दूर कारो नदी पहुंचीं, जहां स्नान करने के बाद पूजा-अर्चना की। इस दौरान सभी महिलाएं गेरुआ रंग की साड़ी और वस्त्र धारण किए हुए थीं। पंडित द्वारा विधि-विधान से पूजा और मंत्रोच्चार के बाद महिलाओं ने कारो नदी से कलश में जल भरा।

ये भी पढ़ें:Garhwa News: चंदनी गांव से कांवरियों का जत्था बाबा बैद्यनाथ धाम के लिए रवाना

इसके बाद हर-हर महादेव, बम-बम भोले और जय बजरंगबली के जयघोष के साथ कलश यात्रा गांव पहुंची। महिलाओं ने गांव का भ्रमण करने के बाद किनू टोली स्थित शिवालय में भगवान शिव का जलाभिषेक किया। इस दौरान महिलाओं ने भगवान भोलेनाथ से क्षेत्र में हरियाली, सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना की। साथ ही सभी लोगों के जीवन में सुख-शांति और आपसी प्रेम व भाईचारा कायम रहने की प्रार्थना की। महिलाओं ने देश में कोरोना जैसी महामारी दोबारा नहीं आने की भी कामना की। कलश यात्रा को लेकर ग्रामीणों में खासा उत्साह रहा। इस अवसर पर बड़ी संख्या में स्थानीय महिला-पुरुष उपस्थित रहे।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Ranchi News Ranchi Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।