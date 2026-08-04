Ranchi News: पल्ली पुरोहितों ने धूमधाम से मनाया संत जोन मेरी का पर्व
Ranchi News: रांची में पल्ली पुरोहितों ने संत जोन मेरी वियान्नी का पर्व धूमधाम से मनाया। फादर अंथ्रेस सोरेंग ने मुख्य अनुष्ठान किया, जहाँ संत वियान्ने की विनम्रता और सेवकाई की प्रेरणा की चर्चा हुई। इस अवसर पर धर्मशास्त्र के छात्रों के बीच फुटबाल मैच भी हुआ। सामाजिक कार्यकर्ता ओम प्रकाश गुप्ता ने आर्च बिशप से मुलाकात की।
Ranchi News: रांची, वरीय संवाददाता। पल्ली पुरोहितों ने मंगलवार को पुरोहितों के संरक्षक सह आदर्श संत जोन मेरी वियान्नी का पर्व धूमधाम से मनाया। संत अलबर्ट कॉलेज में मुख्य अनुष्ठाता फादर अंथ्रेस सोरेंग ने धर्मविधि पूर्ण की। उन्होंने कहा कि संत वियान्ने का गहन प्रार्थनामय जीवन, विनम्रता, तपस्या, पाप स्वीकार की सेवकाई के प्रति समर्पण और लोगों के आध्यात्मिक उत्थान के लिए उनका अथक प्रयास आज भी प्रत्येक पुरोहित और पुरोहित बनाने की तैयारी कर रहे सेमिनरियों के लिए प्रेरणा का अक्षय स्रोत हैं। धर्मविधि के उपरांत दर्शनशास्त्र और धर्मशास्त्र के छात्रों के बीच मैत्रीपूर्ण फुटबाल मैच हुई। मौके पर फादर सुशील कुमार मिंज सहित कई मौजूद थे।
आर्च बिशप से मिलकर बधाई दीसामाजिक कार्यकर्ता ओम प्रकाश गुप्ता ने संत जोन वियान्नी के पर्व पर आर्च बिशप विंसेंट आइंद से मिले। मुलाकात के क्रम में उन्हें पर्व की शुभकामना और पुष्प गुच्छ अर्पित की।
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