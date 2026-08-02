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Ranchi News: 82 दीपों की ज्योति से आलोकित हुआ श्री राधा कृष्ण मंदिर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
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Ranchi News: रांची में श्री कृष्ण प्रणामी सेवा धाम ट्रस्ट के संस्थापक संत डॉ सदानंद का 82वां जन्मोत्सव मनाया गया। कार्यक्रम में भक्ति, भजन-कीर्तन और सेवा कार्यों का आयोजन किया गया। विधायक नवीन जायसवाल एवं महापौर रोशनी खलखो ने अपनी उपस्थिति से कार्यक्रम को सजाया। आयोजन में मुफ्त स्वास्थ्य चिकित्सा शिविर और भोजन की व्यवस्था भी की गई।

Ranchi News: 82 दीपों की ज्योति से आलोकित हुआ श्री राधा कृष्ण मंदिर

Ranchi News: रांची, वरीय संवाददाता। श्री कृष्ण प्रणामी सेवा धाम ट्रस्ट के संस्थापक संत डॉ सदानंद का 82वां जन्मोत्सव मनाया गया। मंदिर परिसर आध्यात्मिक वातावरण, भजन-कीर्तन एवं सेवा कार्यों से पूरी तरह भक्तिमय रहा। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने कार्यक्रम में भाग लेकर गुरु के प्रति अपनी श्रद्धा एवं सम्मान व्यक्त किया। जन्मोत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ भगवान श्री राधा-कृष्ण एवं पूज्य गुरुदेव के चरणों में पुष्प अर्पित कर तथा 82 दीप प्रज्ज्वलित कर किया गया। 82 दीपों की अलौकिक ज्योति ने पूरे मंदिर परिसर को प्रकाशमय बना दिया। श्रद्धालुओं ने गुरुजी के दीर्घायु एवं स्वस्थ जीवन की मंगलकामना की। समारोह के मुख्य अतिथि हटिया के विधायक नवीन जायसवाल, महापौर रोशनी खलखो, उप महापौर नीरज कुमार तथा वार्ड पार्षद निहारिका कुमारी ने भी अपने विचार व्यक्त किए।

सभी ने ट्रस्ट के सेवा कार्यों की सराहना की। कार्यक्रम के दौरान प्रसिद्ध भजन गायक मनीष सोनी ने एक से बढ़कर एक मनमोहक भजन प्रस्तुत किए, जिन पर श्रद्धालु देर तक झूमते रहे। पूरे मंदिर परिसर में भक्ति एवं आनंद का अद्भुत वातावरण बना रहा। निर्धन एवं जरूरतमंद लोगों के बीच वस्त्र वितरण किया गया। निःशुल्क स्वास्थ्य चिकित्सा शिविर आयोजित कर लोगों को स्वास्थ्य संबंधी परामर्श एवं सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं। श्रद्धालुओं के लिए महाप्रसाद की विशेष व्यवस्था की गई, जिसमें सैकड़ों लोगों के बीच वेजिटेबल खिचड़ी भोग, आम रस एवं आलू चिप्स का वितरण किया गया। इस अवसर पर ट्रस्ट के अध्यक्ष डूंगरमल अग्रवाल, उपाध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद अग्रवाल, सचिव मनोज चौधरी, सुरेश अग्रवाल, सुरेश चौधरी, मधुसूदन जाजोदिया, संजय सर्राफ, नंदकिशोर चौधरी, संजय सर्राफ समेत ट्रस्ट के कई लोग उपस्थित थे।

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