Ranchi News: मित्रता दिवस- न उम्र की सीमा, न मजहब की दीवार... दोस्ती के रिश्ते सबसे खास

Ranchi News: सभी की साथ में फोटो है- मनोज रांची, स्नेहा शर्मा कोई उम्र में

Ranchi News: सभी की साथ में फोटो है- मनोज रांची, स्नेहा शर्मा

कोई उम्र में दस साल बड़ा है तो कोई अलग धर्म और परिवेश से आता है। किसी की दोस्ती स्कूल की बेंच से शुरू हुई तो किसी की मोहल्ले में साथ खेलते हुए। वक्त गुजरा, जिंदगी बदली, जिम्मेदारियां बढ़ीं और रास्ते भी अलग हुए, लेकिन दोस्ती की डोर नहीं टूटी। किसी दोस्त ने मुश्किल वक्त में बिना सवाल किए मदद के लिए हाथ बढ़ाया तो किसी ने हजारों किलोमीटर की दूरी के बावजूद रिश्ते की गर्माहट कम नहीं होने दी। फ्रेंडशिप डे पर शहर के ऐसे ही दोस्तों की कहानियां बताती हैं कि सच्ची दोस्ती उम्र, धर्म, दूरी और समय की मोहताज नहीं होती।

उम्र में फासला लेकिन दोस्ती में कोई रुकावट नहीं दस साल का फासला, लेकिन दोस्ती में उम्र कभी नहीं आई आड़े

शिक्षिका अनुश्री और मौसमी मजूमदार की दोस्ती आठ साल पुरानी है। दोनों की उम्र में दस वर्ष का अंतर है, लेकिन दोस्ती में यह फासला उन्हें कभी महसूस नहीं हुआ। दोनों की मुलाकात वर्ष 2018 में स्कूल में हुई थी। मौसमी अंग्रेजी और अनुश्री सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका हैं। शुरुआत महज सहकर्मी के रूप में हुई, लेकिन समय के साथ दोनों एक-दूसरे की सबसे अच्छी दोस्त बन गईं।

अनुश्री कहती हैं, मौसमी से मिलने के बाद समझ आया कि दोस्ती की कोई उम्र नहीं होती और न ही किसी रिश्ते की गहराई को वर्षों में मापा जा सकता है। कुछ रिश्ते कम समय में ही इतने मजबूत हो जाते हैं कि वे जिंदगी का अहम हिस्सा बन जाते हैं।

अनुश्री मौसमी से दस साल बड़ी हैं, लेकिन दोनों के बीच कभी उम्र का अंतर आड़े नहीं आया। वह बताती हैं, हमारे रिश्ते की बुनियाद विश्वास, अपनापन और एक-दूसरे के प्रति सम्मान है। हम बिना किसी झिझक के अपनी हर बात साझा कर लेते हैं। एक ही पेशे में होने के कारण एक-दूसरे की परेशानियों और चुनौतियों को भी आसानी से समझ पाते हैं। आठ वर्षों में कई मुश्किल दौर भी आए, लेकिन दोनों ने एक-दूसरे का साथ नहीं छोड़ा।

धर्म के बंधन से परे दोस्ती दोस्ती ने बताया नहीं होता धर्म का बंधन

पूर्व सैनिक मुकेश कुमार और मोहम्मद फसी अहमद की दोस्ती मजहब की दीवारों से कहीं ऊपर है। दोनों की मुलाकात उस समय हुई, जब मुकेश सेना में अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद जिंदगी की नई पारी शुरू करने की कोशिश कर रहे थे। वह व्यवसाय शुरू करना चाहते थे, लेकिन आर्थिक परेशानियां रास्ते में बाधा बन रही थीं।

मुकेश बताते हैं कि इसी मुश्किल दौर में उनकी मुलाकात फसी अहमद से हुई। फसी ने यह जानने के बाद कि मुकेश सेना में अपनी सेवा दे चुके हैं, बिना किसी झिझक उनकी आर्थिक मदद की। मदद के लिए बढ़ा वह हाथ आगे चलकर दोस्ती की मजबूत डोर बन गया। दोनों के बीच बातचीत बढ़ी और फिर यह रिश्ता दोस्ती में बदल गया।

समय के साथ दोनों दोस्तों के परिवार भी करीब आ गए। अब त्योहार और खुशियां भी साझा होती हैं। पर्व-त्योहारों पर दोनों परिवार एक-दूसरे के घर आते-जाते हैं। मुकेश बताते हैं कि परिस्थिति कैसी भी हो, जरूरत पड़ने पर दोनों बिना सवाल-जवाब के एक-दूसरे के लिए खड़े हो जाते हैं। उनके लिए अब यह सिर्फ दो व्यक्तियों की दोस्ती नहीं, बल्कि दो परिवारों का रिश्ता बन चुका है।

स्कूल में दोस्ती 12 सालों के बाद भी कायम स्कूल में हुई दोस्ती 12 वर्षों के बाद भी साथ

आर्या और अदिति की दोस्ती को 12 वर्ष बीत चुके है। आर्या बताती है कि स्कूल में पढ़ाई के समय दोस्त तो कई बने, लेकिन इनके बीच एक खास होता है। उनमें से मेरे लिए अदिति है। अभी मास्टर्स कर रहूी हूं,लेकिन आज भी हम साथ है। पांचवीं क्लास में हमारी दोस्ती हुई थी। इस दौरान कई बार लड़ाई-झगड़े भी हुए। इसके बावजूद दोस्ती कायम है, अक्सर जब भी हम परेशानी में होते एक दूसरे को बिना झिझक कॉल कर लेते है। पिछले तीन साल पढ़ाई के दौरान एक बार भी मिलना नहीं हुआ, लेकिन जब भी मुलाकात होती है। किसी प्रकार की हम एक दूसरे से शिकायत तक नहीं करते है। मिलने पर पुरानी यादें ताजा हो जाती है, उसी गर्मजोशी के साथ हम एक दूसरे से मिलते है। आज के इस डिजिटल युग में भी अक्सर समय निकालकर हम एक दूसरे से जरूर मिलते है।

दोस्त से भाई बनने की कहानी 25 साल की दोस्ती, अब दोस्त नहीं बल्कि भाई हैं

बचपन में साथ खेलते-खेलते हुई दोस्ती कब जिंदगी का मजबूत रिश्ता बन गई, इसका पता ही नहीं चला। अनुराग और उनके बचपन के दोस्त की निहाल की कहानी भी ऐसी ही है। दोनों के घर आसपास थे। खेलने के दौरान मुलाकात हुई और फिर दोस्ती हो गई। आज इस दोस्ती को करीब 25 साल हो चुके हैं.

इन 25 वर्षों में जिंदगी ने कई करवटें लीं। पढ़ाई के लिए बाहर जाना पड़ा, जिम्मेदारियां बदलीं और मुश्किल दौर भी आए, लेकिन दोस्ती अपनी जगह कायम रही। अब दोनों एक-दूसरे को दोस्त से ज्यादा भाई मानते हैं।

निहाल बताते हैं कि अनुराग ने उन्हें जिंदगी में गिरते और संभलते दोनों देखा है। मुश्किल वक्त में वह हमेशा साथ खड़ा रहा। दोस्ती इतनी गहरी है कि अनुराग चेहरा देखकर और आवाज सुनकर ही समझ जाता है कि सब ठीक है या कोई परेशानी है।

इतने लंबे सफर में दोनों के बीच लड़ाइयां भी हुईं और नाराजगी भी, लेकिन एक नियम कभी नहीं टूटा-झगड़ा चाहे जितना हो, बातचीत बंद नहीं होगी। शायद यही वजह है कि 25 साल बाद भी उनकी यारी बचपन जैसी है। दोनों जब साथ होते हैं तो अनजान लोग भी अक्सर उन्हें दोस्त नहीं, बल्कि भाई समझ लेते हैं।