Ranchi News: अजीम प्रेमजी स्कूल में मनाई गई मुंशी प्रेमचंद की जयंती
Ranchi News: इटकी स्थित अजीम प्रेमजी स्कूल में महान साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद की जयंती मनाई गई। कार्यक्रम में उनके साहित्य की प्रासंगिकता और सामाजिक न्याय पर चर्चाएँ हुईं। प्रेमचंद के विचारों को युवाओं में प्रोत्साहित करने के लिए पोस्टर प्रदर्शनी और क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।
Ranchi News: इटकी, प्रतिनिधि। इटकी स्थित अजीम प्रेमजी स्कूल परिसर में शुक्रवार को नवां बिहान क्लब के तत्वावधान में महान साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद की जयंती उत्साहपूर्वक मनाई गई। कार्यक्रम में अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के अधिकारी साकेत सिंह ने कहा कि मुंशी प्रेमचंद का साहित्य आज भी समाज को समानता, न्याय, संवेदनशीलता और मानवीय मूल्यों की प्रेरणा देता है। उनकी रचनाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं, जितनी अपने समय में थीं। इस अवसर पर प्रेमचंद के जीवन और साहित्य पर आधारित पोस्टर प्रदर्शनी लगाई गई। उनकी जीवनी, साहित्यिक योगदान और सामाजिक सरोकारों पर विस्तृत चर्चा की गई। विद्यार्थियों के लिए क्विज प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया, जिसमें प्रतिभागियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।
कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं और विद्यार्थियों को प्रेमचंद के विचारों तथा उनकी साहित्यिक विरासत से परिचित कराना था। मौके पर पूर्व एसडीओ तसनीम अहमद, मास्टर सज्जाद, प्राचार्य राजेश कुमार, सज्जाद अहमद, किशोर गोप, ओबैदुल्ला, नैयर मुमताज, ललन साहू, मेराज आलम, एजाजुल हक, पवन गोप, रजिया परवीन, करिश्मा कुमारी, कुसूम सहित दर्जनों लोग उपस्थित थे।
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