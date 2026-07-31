Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Ranchi News: अजीम प्रेमजी स्कूल में मनाई गई मुंशी प्रेमचंद की जयंती

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
Follow us on Google News
share

Ranchi News: इटकी स्थित अजीम प्रेमजी स्कूल में महान साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद की जयंती मनाई गई। कार्यक्रम में उनके साहित्य की प्रासंगिकता और सामाजिक न्याय पर चर्चाएँ हुईं। प्रेमचंद के विचारों को युवाओं में प्रोत्साहित करने के लिए पोस्टर प्रदर्शनी और क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।

Ranchi News: अजीम प्रेमजी स्कूल में मनाई गई मुंशी प्रेमचंद की जयंती

Ranchi News: इटकी, प्रतिनिधि। इटकी स्थित अजीम प्रेमजी स्कूल परिसर में शुक्रवार को नवां बिहान क्लब के तत्वावधान में महान साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद की जयंती उत्साहपूर्वक मनाई गई। कार्यक्रम में अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के अधिकारी साकेत सिंह ने कहा कि मुंशी प्रेमचंद का साहित्य आज भी समाज को समानता, न्याय, संवेदनशीलता और मानवीय मूल्यों की प्रेरणा देता है। उनकी रचनाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं, जितनी अपने समय में थीं। इस अवसर पर प्रेमचंद के जीवन और साहित्य पर आधारित पोस्टर प्रदर्शनी लगाई गई। उनकी जीवनी, साहित्यिक योगदान और सामाजिक सरोकारों पर विस्तृत चर्चा की गई। विद्यार्थियों के लिए क्विज प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया, जिसमें प्रतिभागियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।

ये भी पढ़ें:Rudrapur News: एसबीएस कॉलेज में प्रेमचंद जयंती पर गूंजे साहित्य और समाज के स्वर

कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं और विद्यार्थियों को प्रेमचंद के विचारों तथा उनकी साहित्यिक विरासत से परिचित कराना था। मौके पर पूर्व एसडीओ तसनीम अहमद, मास्टर सज्जाद, प्राचार्य राजेश कुमार, सज्जाद अहमद, किशोर गोप, ओबैदुल्ला, नैयर मुमताज, ललन साहू, मेराज आलम, एजाजुल हक, पवन गोप, रजिया परवीन, करिश्मा कुमारी, कुसूम सहित दर्जनों लोग उपस्थित थे।

ये भी पढ़ें:प्रेमचंद की वर्तमान महत्ता पर संगोष्ठी
ये भी पढ़ें:साहित्यिक क्लब ने मुंशी प्रेमचंद की जयंती मनाई
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Ranchi News Ranchi Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।