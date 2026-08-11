Ranchi News: तिरुपति बालाजी मंदिर में आण्डाल देवी की जयंती 14 को
Ranchi News: रांची के दिव्यदेशम श्रीलक्ष्मी वेंकटेश्वर मंदिर में शुक्रवार को आण्डाल देवी की जयंती मनाई जाएगी। इस अवसर पर धार्मिक अनुष्ठान और रक्षा सूत्र बांटे जाएंगे। मान्यता है कि इस रक्षा सूत्र को पहनने से सभी बाधाएं दूर होती हैं और मनवांछित फल मिलता है।
Ranchi News: रांची। रातू रोड स्थित दिव्यदेशम श्रीलक्ष्मी वेंकटेश्वर मंदिर में शुक्रवार को श्रावण शुक्लपक्ष द्वितीया तिथि पर दक्षिण भारतीय परंपरा के अनुसार आण्डाल देवी (गोदांबा) की जयंती मनाई जाएगी। इस अवसर पर प्रातः मुहूर्त में धार्मिक अनुष्ठान संपन्न होंगे तथा भगवान वेंकटेश्वर और माता गोदांबा को समर्पित रक्षा सूत्र भक्तों को बांधे जाएंगे। मान्यता है कि इस रक्षा सूत्र को धारण करने से सभी बाधाएं नष्ट होती हैं और मनवांछित फल की प्राप्ति होती है।
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