Ranchi News: खेल... सीबीएसई क्लस्टर टेबल टेनिस में 76 टीमें दिखा रहीं दमखम
Ranchi News: झारखंड की राजधानी रांची में जवाहर विद्या मंदिर श्यामली में सीबीएसई क्लस्टर-3 टेबल टेनिस टूर्नामेंट का शुभारंभ हुआ। उद्घाटन के अवसर पर मेकॉन के अध्यक्ष संजय कुमार वर्मा, जिला शिक्षा अधीक्षक बादल राज, और अन्य प्रमुख सदस्य उपस्थित थे। इस प्रतियोगिता में 60 विद्यालयों की 78 टीमें प्रतिभाग कर रही हैं।
Ranchi News: रांची, वरीय संवाददाता। जवाहर विद्या मंदिर श्यामली में गुरुवार को सीबीएसई क्लस्टर-3 टेबल टेनिस टूर्नामेंट का शुभारंभ हुआ। मेकॉन के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक संजय कुमार वर्मा, जिला शिक्षा अधीक्षक बादल राज, मेकॉन के डायरेक्टर कमर्शियल जयंत कुमार झा एवं डायरेक्टर प्रोजेक्ट राजीव खिल्लन ने प्रतियोगिता का उद्घाटन किया।
उद्घाटन समारोह
संजय कुमार वर्मा ने विद्यालय के 60 वर्ष पूर्ण होने पर पूरी टीम को बधाई दी और खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि खेल जीवन में अनुशासन और वह सब कुछ सिखाता है जो केवल किताबी पढ़ाई पूरी तरह से नहीं दे पाती।
प्रतियोगिता के बारे में
बादल राज ने कहा कि मैं आज उस समूह को संबोधित कर रहा हूं जो वर्ष 2047 के भारत का प्रतिनिधित्व करेगा। आज अभिभावक रटंत विद्या की मानसिकता से बाहर निकल रहे हैं, यह अच्छी बात है। प्राचार्य बीएन झा ने कहा कि प्रतियोगिता में 60 विद्यालयों की कुल 78 टीमें हिस्सा ले रही हैं। इसमें बालिका वर्ग के अंडर-14 में 9, अंडर-17 में 14 एवं अंडर-19 में 8 टीमें शामिल हैं। वहीं बालक वर्ग के अंडर-14 में 16, अंडर-17 में 21 एवं अंडर-19 में 10 विद्यालयों की टीमें अपनी चुनौती पेश कर रही हैं। इस अवसर पर विद्यालय प्रबंधन समिति की अध्यक्षा मणि मेखला दास गुप्ता, बीके परिदा, सुदीप्तो मुखर्जी, सौमिक चक्रवर्ती, केरली स्कूल के प्राचार्य राजेश पिल्लईआदि उपस्थित थे।
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