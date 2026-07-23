Ranchi News: घर के बाहर खड़ी कार चोरी,केस
Ranchi News: मिलन चौक से मारुति 800 कार की चोरी, भुक्तभोगी ने अनगड़ा थाने में दी आवेदन
Ranchi News: अनगड़ा, प्रतिनिधि। अनगड़ा थाना क्षेत्र के मासू गांव (मिलन चौक) स्थित घर के बाहर खड़ी एक कार चोरी हो गई। इस संबंध में पीड़ित अजीत महतो ने अनगड़ा थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने बताया कि कार उनके बड़े भाई शंकर महतो के नाम से पंजीकृत है, जिसका उपयोग वे करते हैं। सोमवार रात रोज की तरह कार घर के बाहर खड़ी की थी, लेकिन मंगलवार सुबह करीब 5.30 बजे उठने पर कार वहां नहीं मिली। अजीत महतो ने बताया कि काफी खोजबीन और आसपास के लोगों तथा परिजनों से पूछताछ के बावजूद कार का कोई सुराग नहीं मिला।
इसके बाद उन्होंने थाना में शिकायत दर्ज कर पुलिस से कार बरामद करने और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। पुलिस मामला दर्ज कर कार की तलाश और जांच में जुट गई है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।