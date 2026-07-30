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Ranchi News: प्रदर्शनी में बच्चों ने दिखाई रचनात्मक प्रतिभा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
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Ranchi News: अनगड़ा के टाटीसिलवे स्थित कैंब्रिज स्कूल में कक्षा एक से छह तक के विद्यार्थियों के लिए परियोजना प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। बच्चों ने पर्यावरण संरक्षण और जल बचत जैसे विषयों पर अपनी रचनात्मकता प्रदर्शित की। निदेशक अभिषेक सिंह ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को सम्मानित किया।

Ranchi News: प्रदर्शनी में बच्चों ने दिखाई रचनात्मक प्रतिभा

Ranchi News: अनगड़ा, प्रतिनिधि। टाटीसिलवे स्थित कैंब्रिज स्कूल में कक्षा एक से छह तक के विद्यार्थियों के लिए परियोजना प्रदर्शनी आयोजित की गई। बच्चों ने पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण, वायु प्रदूषण की रोकथाम, स्मार्ट सिटी की परिकल्पना और गणित से संबंधित आकर्षक परियोजनाओं की प्रस्तुति दी। विद्यार्थियों की रचनात्मकता और नवाचार की सराहना करते हुए विद्यालय के निदेशक अभिषेक सिंह ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बच्चों को प्रशस्ति पत्र और मेडल देकर सम्मानित किया। प्रदर्शनी में कक्षा चार की आराध्या एवं उनकी टीम ने प्रथम, कक्षा पांच की श्रद्ध्या एवं उनकी टीम ने द्वितीय तथा कक्षा छह की साक्षी प्रिया की टीम ने तृतीय स्थान प्राप्त किया।

मुख्य अतिथि अभिषेक सिंह ने कहा कि निरंतर प्रयास से ही सफलता मिलती है। उन्होंने विद्यार्थियों से मन लगाकर अध्ययन करने और अपनी प्रतिभा को निखारने का आह्वान किया। इस अवसर पर शिक्षक ज्योतिभूषण गुप्ता, रीना सहाय, संध्या वर्मा, टुम्पा मिश्रा, सोनाली डे, रिंकू सिंह, पूजा शर्मा, ज्योति पूर्ति, एकता कुमारी सहित अन्य शिक्षक उपस्थित थे।

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