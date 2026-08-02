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Ranchi News: दउली से हमला कर दो को किया घायल, लूट का आरोप

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
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Ranchi News: दशमफाल थानाक्षेत्र के नावाडिह के रहनेवाले सुंदर स्वांसी ने थानाक्षेत्र के हुवांगहातु के रहनेवाले दीनबंधु सिंह बिझिंया,संदीप सिंह बिंझिया,गौरव सिंह बि

Ranchi News: दउली से हमला कर दो को किया घायल, लूट का आरोप

Ranchi News: नामकुम, प्रतिनिधि। दशमफॉल थाना क्षेत्र के नावाडीह निवासी कारोबारी सुंदर स्वांसी ने हुवांगहातू निवासी दीनबंधु सिंह बिंझिया, संदीप सिंह बिंझिया, गौरव सिंह बिंझिया और सौरव सिंह बिंझिया पर जान मारने की नीयत से दउली से हमला कर घायल करने तथा सोने की चेन, नकदी और मोबाइल लूट लेने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई है।

घटना का विवरण

दर्ज प्राथमिकी में सुंदर स्वांसी ने बताया है कि वह अपने मित्र राहुल कुमार के साथ कार से हुवांगहातू गए थे। वापस लौटने के दौरान दोपहर करीब 11:30 बजे रायसा मोड़ के पास एक अन्य आल्टो कार ने उनकी गाड़ी को ओवरटेक कर रोक लिया। आरोप है कि उसमें सवार दीनबंधु सिंह बिंझिया, संदीप सिंह बिंझिया, गौरव सिंह बिंझिया और सौरव सिंह बिंझिया ने गाड़ी पर पत्थर, तलवार और दउली से हमला कर दिया। हमले में सुंदर स्वांसी और राहुल कुमार घायल हो गए।

लूट और उपचार

आरोप है कि शोर सुनकर आसपास के लोग जुटने लगे तो आरोपी सुंदर स्वांसी की जेब से मोबाइल और 70 हजार रुपये तथा राहुल कुमार के गले से 18 ग्राम की सोने की चेन लेकर फरार हो गए। इसके बाद परिजनों की मदद से दोनों घायलों का मां कलावती अस्पताल में इलाज कराया गया। थाना प्रभारी रामनारायण सिंह ने बताया कि पीड़ित के आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की जाएगी।

एफएक्यू

सुंदर स्वांसी ने किसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई?
सुंदर स्वांसी ने हुवांगहातू निवासी दीनबंधु सिंह बिंझिया, संदीप सिंह बिंझिया, गौरव सिंह बिंझिया और सौरव सिंह बिंझिया के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है।
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