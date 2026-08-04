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Ranchi News: पिटाई के बाद चालक के सिर पर पत्थर दे मारा, केस दर्ज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
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Ranchi News: रांची के बरियातू थाना क्षेत्र में राजकुमार सिंह नामक चालक पर तीन युवकों ने रॉड से हमला किया। बाद में उसके सिर को पत्थर से कुचलने का प्रयास किया गया। गंभीर रूप से जख्मी राजकुमार का इलाज अस्पताल में किया गया। आरोपियों पर मामला दर्ज किया गया है।

Ranchi News: पिटाई के बाद चालक के सिर पर पत्थर दे मारा, केस दर्ज

Ranchi News: रांची, प्रमुख संवाददाता। बरियातू थाना क्षेत्र के सरस्वती अपार्टमेंट में आशा गार्डेन निवासी राजकुमार सिंह को तीन युवकों ने रॉड से वार कर जख्मी कर दिया। इसके बाद उसके सिर को पत्थर से कूचलने का प्रयास किया गया। मारपीट की घटना में गंभीर रूप से जख्मी राजकुमार का बाद में अस्पताल में इलाज कराया गया। मामले में सूचक की लिखित शिकायत पर शुभम बिहारी, रोहित एवं सूरज यादव के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। बताया गया है कि वह जिस फ्लैट में रहता है, उसके मालिक की गाड़ी का चालक है। उसे पिछले दिन दोनों नामजद ने कॉल कर अपार्टमेंट के गेट पर बुलाया।

इसके बाद उसे घूमने-फिरने का झांसा देकर पहले कांके रोड के गांधी नगर, फिर डैम के किनारे और बाद में एदलहातू ले गए। वहां पर दोनों ने लाठी, रॉड व बेल्ट से हमला किया। इसके बाद पत्थर से सिर कुचलने का प्रयास किया। जख्मी चालक को मृत जान कर तीनों मौके से भाग निकले।

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