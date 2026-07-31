Ranchi News: एक साल से टूटी पड़ी है रायडीह-तमाड़ मार्ग की पुलिया, हादसे का बढ़ा खतरा
Ranchi News: रायडीह-तमाड़ मुख्य मार्ग पर बने कन्वर्ट पुलिया का एक वर्ष से पूनर्निर्माण नहीं हुआ है। स्थानीय लोगों में नाराजगी है क्योंकि सरकार ने इस गंभीर समस्या का संज्ञान नहीं लिया। पुलिया के टूटने से संपर्क बाधित हुआ है, जिससे लोगों को अतिरिक्त यात्रा करनी पड़ रही है। ग्रामीणों ने स्थायी निर्माण की मांग की है।
Ranchi News: तमाड़, प्रतिनिधि। रायडीह-तमाड़ मुख्य मार्ग पर बड़ा तालाब के पास बनी कन्वर्ट पुलिया टूटे हुए एक वर्ष बीत चुका है, लेकिन अब तक इसके पुनर्निर्माण की दिशा में कोई ठोस पहल नहीं की गई है। विभागीय उदासीनता के कारण स्थानीय लोगों में भारी नाराजगी है। ग्रामीणों का कहना है कि न तो संबंधित विभाग इस ओर ध्यान दे रहा है और न ही स्थानीय सांसद एवं विधायक ने अब तक इस गंभीर समस्या का संज्ञान लिया है। पुलिया टूटने के बाद रायडीह और तमाड़ के बीच सीधा संपर्क पूरी तरह बाधित हो गया था। इसके कारण लोगों को लगभग चार किलोमीटर अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ रही थी। तत्काल राहत के तौर पर प्रशासन की ओर से मिट्टी डालकर अस्थायी रास्ता तैयार किया गया, जिससे लोगों की आवाजाही किसी तरह शुरू हो सकी। हालांकि लगातार हो रही बारिश के कारण यह मिट्टी धीरे-धीरे बह गई है और पुलिया के बीच फिर से गहरा गड्ढा बन गया है। ग्रामीणों का कहना है कि यह रास्ता कभी भी धंस सकता है, जिससे किसी बड़े हादसे की आशंका बनी हुई है。
ग्रामीणों की चिंताएँ
इस मार्ग से प्रतिदिन हजारों लोग आवागमन करते हैं। पांच पंचायतों के करीब 50 हजार लोगों की निर्भरता इसी सड़क पर है। इसी रास्ते से स्कूली बच्चे विद्यालय पहुंचते हैं, मरीज अस्पताल जाते हैं और ग्रामीण प्रखंड मुख्यालय सहित अन्य सरकारी कार्यालयों तक पहुंचते हैं। बारिश के दिनों में लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
स्थायी निर्माण की मांग
ग्रामीणों ने विभाग से अविलंब पुलिया का स्थायी निर्माण कराने की मांग की है। उनका कहना है कि यदि समय रहते मरम्मत या पुनर्निर्माण नहीं कराया गया तो किसी भी दिन बड़ा हादसा हो सकता है। लोगों ने जनप्रतिनिधियों से भी इस समस्या को प्राथमिकता के आधार पर उठाने और शीघ्र समाधान सुनिश्चित कराने की अपील की है।
निर्माण कार्य का प्राक्कलन
कोट---
पुलिया निर्माण का प्राक्कलन तैयार कर जिला कार्यालय को भेज दिया गया है। स्वीकृति मिलते ही निर्माण कार्य शुरू कराया जाएगा, ताकि लोगों को जल्द राहत मिल सके।
-अनिल कुमार मिंज, बीडीओ, तमाड़।
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