Ranchi News: एक साल से टूटी पड़ी है रायडीह-तमाड़ मार्ग की पुलिया, हादसे का बढ़ा खतरा

Ranchi News: तमाड़, प्रतिनिधि। रायडीह-तमाड़ मुख्य मार्ग पर बड़ा तालाब के पास बनी कन्वर्ट पुलिया टूटे हुए एक वर्ष बीत चुका है, लेकिन अब तक इसके पुनर्निर्माण की दिशा में कोई ठोस पहल नहीं की गई है। विभागीय उदासीनता के कारण स्थानीय लोगों में भारी नाराजगी है। ग्रामीणों का कहना है कि न तो संबंधित विभाग इस ओर ध्यान दे रहा है और न ही स्थानीय सांसद एवं विधायक ने अब तक इस गंभीर समस्या का संज्ञान लिया है। पुलिया टूटने के बाद रायडीह और तमाड़ के बीच सीधा संपर्क पूरी तरह बाधित हो गया था। इसके कारण लोगों को लगभग चार किलोमीटर अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ रही थी। तत्काल राहत के तौर पर प्रशासन की ओर से मिट्टी डालकर अस्थायी रास्ता तैयार किया गया, जिससे लोगों की आवाजाही किसी तरह शुरू हो सकी। हालांकि लगातार हो रही बारिश के कारण यह मिट्टी धीरे-धीरे बह गई है और पुलिया के बीच फिर से गहरा गड्ढा बन गया है। ग्रामीणों का कहना है कि यह रास्ता कभी भी धंस सकता है, जिससे किसी बड़े हादसे की आशंका बनी हुई है。