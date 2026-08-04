Ranchi News: ओरमांझी में कुएं से युवक का शव बरामद,दो दिन से था लापता
Ranchi News: ओरमांझी के हुटुप गांव में 18 वर्षीय राजकुमार महतो का शव कुएं से बरामद हुआ। यह युवक दो दिनों से लापता था। प्रारंभिक जांच से पता चला है कि वह अत्यधिक शराब पीने के कारण कुएं में गिर सकता है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है।
Ranchi News: ओरमांझी, प्रतिनिधि। हुटुप टीओपी क्षेत्र के हुटुप गांव निवासी प्यारेलाल महतो के 18 वर्षीय पुत्र राजकुमार महतो का शव मंगलवार को गांव के एक कुएं से बरामद किया गया। राजकुमार दो दिनों से घर से लापता था। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कुएं से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया। पुलिस के अनुसार प्रारंभिक जांच में आशंका है कि अत्यधिक शराब के नशे में युवक कुएं में गिर गया होगा। पूछताछ में यह भी जानकारी मिली है कि वह शराब और गांजे का सेवन करता था। हालांकि मौत के कारणों का स्पष्ट पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चल सकेगा।
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