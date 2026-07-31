Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Ranchi News: संत निरंकारी मंडल का रक्तदान शिविर कल, तैयारी तेज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
Follow us on Google News
share

Ranchi News: संत निरंकारी मंडल, शाखा खूंटी द्वारा 2 अगस्त 2026 को रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। यह शिविर हुटार स्थित सत्संग भवन में सदर अस्पताल के ब्लड बैंक के सहयोग से होगा। शिविर सुबह 10 बजे से 2 बजे तक चलेगा। स्वस्थ नागरिकों से स्वैच्छिक रक्तदान की अपील की गई है।

Ranchi News: संत निरंकारी मंडल का रक्तदान शिविर कल, तैयारी तेज

Ranchi News: खूंटी, संवाददाता। मानव सेवा के उद्देश्य से संत निरंकारी मंडल, शाखा खूंटी द्वारा प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी रविवार, 2 अगस्त 2026 को रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। यह शिविर हुटार स्थित संत निरंकारी सत्संग भवन में सदर अस्पताल, खूंटी के ब्लड बैंक के सहयोग से आयोजित होगा। यह जानकारी संस्था के लखिंद्र नायक ने दी। उन्होंने बताया कि रक्तदान शिविर का आयोजन सुबह 10 बजे से अपराह्न 2 बजे तक किया जाएगा। उन्होंने कहा कि रक्तदान महादान है और इससे जरूरतमंद मरीजों को समय पर रक्त उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण सहायता मिलती है। उन्होंने जिले के सभी स्वस्थ एवं योग्य नागरिकों से अधिक से अधिक संख्या में शिविर में पहुंचकर स्वैच्छिक रक्तदान करने और इस पुनीत कार्य में सहभागी बनने की अपील की।

ये भी पढ़ें:Jamshedpur News: बोड़ाम में 11 को लगेगा वेलफेयर सोसाइटी का रक्तदान शिविर
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Ranchi News Ranchi Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।