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Ranchi News: हूटार सत्संग भवन में 37 लोगों ने किया रक्तदान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
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Ranchi News: खूंटी, संवाददाता। संत निरंकारी चेरिटेबल फाउंडेशन द्वारा रविवार को स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। उद्घाटन चक्रधारी सिंह एवं सिविल सर्जन डॉ. ललित रंजन ने किया। आवश्यक रक्त की कमी को पूरा करने की अपील की गई। शिविर में 37 यूनिट रक्त संग्रहित किया गया।

Ranchi News: हूटार सत्संग भवन में 37 लोगों ने किया रक्तदान

Ranchi News: खूंटी, संवाददाता। संत निरंकारी चेरिटेबल फाउंडेशन की ओर से रविवार को हूटार स्थित सत्संग भवन में सदर अस्पताल के ब्लड बैंक के सहयोग से स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्घाटन संस्था के चक्रधारी सिंह एवं सिविल सर्जन डॉ. ललित रंजन पाठक ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए चक्रधारी सिंह ने कहा कि सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की प्रेरणा से आयोजित रक्तदान शिविर मानव सेवा का श्रेष्ठ उदाहरण है। उन्होंने साध-संगत एवं सेवादारों से नियमित रूप से रक्तदान करने की अपील करते हुए कहा कि रक्तदान महादान है और एक यूनिट रक्त से तीन जरूरतमंद लोगों का जीवन बचाया जा सकता है。

एक यूनिट रक्त से तीन लोगों की बचती है जान:

सिविल सर्जन डॉ. ललित रंजन पाठक ने रक्तदान के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि जिले में थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों तथा गर्भवती महिलाओं को समय-समय पर रक्त की आवश्यकता होती है। ऐसे शिविर जरूरतमंद मरीजों के लिए संजीवनी साबित होते हैं। उन्होंने रक्तदान से जुड़ी भ्रांतियों को दूर करने के साथ इसके स्वास्थ्य लाभों की जानकारी भी दी तथा इस जनहितकारी पहल के लिए संत निरंकारी चेरिटेबल फाउंडेशन एवं सभी रक्तदाताओं का आभार व्यक्त किया।

शिविर में ये लोग थे मौजूद:

शिविर में संस्था के सेवादारों एवं श्रद्धालुओं ने उत्साहपूर्वक रक्तदान किया। रक्त केंद्र की टीम ने कुल 37 यूनिट रक्त संग्रहित किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में नवीन भगत, रविन्द्र गोप, देवेंद्र जी, सूर्यनाथ पाठक, लखींद्र नायक, सदर अस्पताल के उपाधीक्षक सह  ब्लड बैंक प्रभारी डॉ. आनंद किशोर उरांव, काउंसलर निशांत झा, सुशांत नाग सहित अन्य सेवादारों एवं स्वास्थ्यकर्मियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

सामान्य प्रश्न

रक्तदान शिविर का उद्घाटन कब किया गया?
रक्तदान शिविर का उद्घाटन रविवार को किया गया।
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