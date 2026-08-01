Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Ranchi News: कांके में भाजपा कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
Follow us on Google News
share

Ranchi News: जेपीएससी-जेएसएससी भर्ती अनियमितताओं की जांच की मांग, राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन कांके, प्रतिनिधि।

Ranchi News: कांके में भाजपा कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन

Ranchi News: कांके, प्रतिनिधि। भारतीय जनता पार्टी के कांके मंडल अध्यक्ष प्रभात भूषण के नेतृत्व में शनिवार को कार्यकर्ताओं ने प्रखंड विकास पदाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में वर्ष 2019 के बाद हुई जेपीएससी, जेएसएससी, सीजीएल, उत्पाद सिपाही भर्ती समेत विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक की सीबीआई से उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग की गई। साथ ही फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाकर दोषियों को कड़ी सजा दिलाने तथा भर्ती घोटालों की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग की गई। ज्ञापन में 14वीं जेपीएससी मामले में तत्कालीन अध्यक्ष एल. ख्यांगते के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर गिरफ्तारी, जेपीएससी के तीनों सदस्यों की जवाबदेही तय करने तथा उत्पाद सिपाही दौड़ परीक्षा में जान गंवाने वाले अभ्यर्थियों के परिजनों को एक-एक करोड़ रुपये मुआवजा देने की मांग भी की गई।

ये भी पढ़ें:भाजपा ने किया जोरदार प्रदर्शन, सीबीआई जांच की मांग को लेकर राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन

कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि मांगें पूरी नहीं होने पर आंदोलन और तेज किया जाएगा।

ये भी पढ़ें:परीक्षाओं में धांधली के विरोध में भाजयुमो का प्रदर्शन
ये भी पढ़ें:Ranchi News: भाजपा ने छह सूत्री मांगों का ज्ञापन बीडीओ को सौंपा
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Ranchi News Ranchi Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।