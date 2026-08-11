Ranchi News: अनगड़ा में सड़क पर बैठे भाजपा कार्यकर्ता, ढाई घंटे तक यातायात रहा बाधित

Ranchi News: अनगड़ा में सड़क पर बैठे भाजपा कार्यकर्ता, ढाई घंटे तक यातायात रहा बाधित
Ranchi News: झारखंड बंद के समर्थन में मंगलवार को अनगड़ा प्रखंड के गोंदलीपोखर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने रांची-मुरी मुख्य मार्ग पर जमकर प्रदर्शन किया। पूर्व विधायक र
Ranchi News: अनगड़ा, प्रतिनिधि। झारखंड बंद के समर्थन में मंगलवार को अनगड़ा प्रखंड के गोंदलीपोखर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने रांची-मुरी मुख्य मार्ग पर जमकर प्रदर्शन किया। पूर्व विधायक रामकुमार पाहन, पूर्व जिलाध्यक्ष शैलेंद्र कुमार, सुरेंद्र महतो और जिला महामंत्री मनोज कुमार चौधरी की अगुवाई में सुबह नौ बजे कार्यकर्ता सड़क पर धरने पर बैठ गए। इससे पहले भाजपाइयों ने इलाके की दुकानें और व्यावसायिक प्रतिष्ठान पूरी तरह बंद करा दिया। प्रदर्शनकारी जेपीएससी व जेएसएससी नियुक्ति प्रक्रिया में हुई कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच कराने और युवाओं को इंसाफ देने की मांग कर रहे थे। सड़क जाम रहने से करीब दो घंटे तक वाहनों का आवागमन ठप रहा और यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा।
दिन के करीब 11:30 बजे अनगड़ा थाना प्रभारी गौतम रजवार ने आंदोलनकारियों से वार्ता की, जिसके बाद जाम हटाया गया। मौके पर मुख्य रूप से सत्यदेव मुंडा, मंडल अध्यक्ष सुनील महतो, सोहराय बेदिया, शंकर बैठा, राजेंद्र महतो, अजय कुमार महतो, नंदलाल राम, बुधराम बेदिया, वज्रकिशोर प्रसाद, बसंत चौधरी आदि कार्यकर्ता उपस्थित थे।
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