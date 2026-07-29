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Ranchi News: कर्रा के दशभुजी मंदिर में ब्राह्मणों को किया सम्मानित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
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Ranchi News: गुरु पूर्णिमा पर भाजपा जिला महिला मोर्चा अध्यक्ष सीमा देवी ने कर्रा के जरियागढ़ स्थित दशभुजी मंदिर में पूजा की। उन्होंने ब्राह्मणों को अंगवस्त्र भेटकर सम्मानित किया और उनके मार्गदर्शक होने की सराहना की। सीमा देवी ने क्षेत्र में सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। इस अवसर पर कई श्रद्धालु और भाजपा कार्यकर्ता भी उपस्थित थे।

Ranchi News: कर्रा के दशभुजी मंदिर में ब्राह्मणों को किया सम्मानित

Ranchi News: कर्रा, प्रतिनिधि। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर भाजपा जिला महिला मोर्चा अध्यक्ष सीमा देवी ने कर्रा प्रखंड के जरियागढ़ स्थित दशभुजी मंदिर में पूजा-अर्चना की। उन्होंने मंदिर के ब्राह्मणों को अंगवस्त्र भेंट कर सम्मानित किया। सीमा देवी ने कहा कि ब्राह्मण समाज के मार्गदर्शक हैं और सभी के सुख, शांति व समृद्धि की कामना की। उन्होंने क्षेत्र में हरियाली और खुशहाली की प्रार्थना की। कार्यक्रम में मुख्य पुजारी विजय पाढ़ी समेत कई श्रद्धालु व भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

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