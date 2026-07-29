Ranchi News: कर्रा के दशभुजी मंदिर में ब्राह्मणों को किया सम्मानित
Ranchi News: गुरु पूर्णिमा पर भाजपा जिला महिला मोर्चा अध्यक्ष सीमा देवी ने कर्रा के जरियागढ़ स्थित दशभुजी मंदिर में पूजा की। उन्होंने ब्राह्मणों को अंगवस्त्र भेटकर सम्मानित किया और उनके मार्गदर्शक होने की सराहना की। सीमा देवी ने क्षेत्र में सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। इस अवसर पर कई श्रद्धालु और भाजपा कार्यकर्ता भी उपस्थित थे।
Ranchi News: कर्रा, प्रतिनिधि। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर भाजपा जिला महिला मोर्चा अध्यक्ष सीमा देवी ने कर्रा प्रखंड के जरियागढ़ स्थित दशभुजी मंदिर में पूजा-अर्चना की। उन्होंने मंदिर के ब्राह्मणों को अंगवस्त्र भेंट कर सम्मानित किया। सीमा देवी ने कहा कि ब्राह्मण समाज के मार्गदर्शक हैं और सभी के सुख, शांति व समृद्धि की कामना की। उन्होंने क्षेत्र में हरियाली और खुशहाली की प्रार्थना की। कार्यक्रम में मुख्य पुजारी विजय पाढ़ी समेत कई श्रद्धालु व भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।