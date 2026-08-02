Ranchi News: भाजपा ने बूथ सशक्तिकरण पर दिया विशेष जोर
Ranchi News: भारतीय जनता पार्टी सोनाहातू मंडल की मासिक बैठक में संगठन को मजबूत करने और आगामी कार्यक्रमों पर चर्चा की गई। बूथ सशक्तिकरण पर विशेष जोर दिया गया। मंडल प्रभारी ने कार्यकर्ताओं को समर्पण के साथ काम करने के लिए प्रेरित किया। बैठक में कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित थे।
Ranchi News: सोनाहातू, प्रतिनिधि। भारतीय जनता पार्टी सोनाहातू मंडल की मासिक बैठक रविवार को सोनाहातू में हुई। बैठक में संगठन की मजबूती और आगामी कार्यक्रमों को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। बूथ सशक्तिकरण अभियान पर विशेष जोर देते हुए शक्ति केंद्रों के संयोजकों, सहसंयोजकों और प्रभारियों के साथ बूथ स्तर तक संगठन को और मजबूत बनाने की रणनीति पर विचार-विमर्श किया गया। साथ ही आगामी संगठनात्मक कार्यक्रमों के सफल संचालन के लिए कार्यकर्ताओं को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। मंडल प्रभारी भास्कर मुखर्जी ने कहा कि मजबूत बूथ ही मजबूत संगठन की पहचान है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ संगठन के लिए काम करने का आह्वान किया।
बैठक में पूर्व मंडल अध्यक्ष दिलेश्वर कोइरी, मंडल अध्यक्ष खगेश कुमार महतो, शंकर भगत, उमेश कुमार महतो, उपेंद्रनाथ चौधरी, मंसाराम अहीर, लीलमणि देवी सहित मंडल के पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित थे। बैठक के अंत में सभी कार्यकर्ताओं ने संगठन को बूथ स्तर तक और अधिक मजबूत बनाने तथा पार्टी के कार्यक्रमों को जन-जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया।
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