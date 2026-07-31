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Ranchi News: बैठक में संगठन विस्तार और बूथ सशक्तीकरण पर जोर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
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Ranchi News: भाजपा ग्रामीण मंडल की बैठक शुक्रवार को प्रदेश कार्यालय में हुई। मंडल अध्यक्ष रुकमिला सारू की अध्यक्षता में संगठन विस्तार, बूथ सशक्तीकरण और आगामी कार्यक्रमों पर चर्चा की गई। जिला प्रभारी सुनीता सिंह ने मतदाता सूची के प्रकाशन की जानकारी दी। बैठक में संत गुरु रविदास की जयंती और बूथ समितियों को सक्रिय करने पर भी चर्चा हुई।

Ranchi News: बैठक में संगठन विस्तार और बूथ सशक्तीकरण पर जोर

Ranchi News: खूंटी, संवाददाता। भाजपा ग्रामीण मंडल की संगठनात्मक बैठक शुक्रवार को भाजपा जिला कार्यालय में मंडल अध्यक्ष रुकमिला सारू की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में संगठन विस्तार, बूथ सशक्तीकरण तथा आगामी कार्यक्रमों की तैयारियों पर विस्तार से चर्चा की गई। जिला प्रभारी सुनीता सिंह ने कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) का एक चरण सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है। उन्होंने बताया कि निर्वाचन आयोग 5 अगस्त से मतदाता सूची प्रकाशित करेगा। यदि किसी पात्र मतदाता का नाम सूची में छूट जाता है तो वह निर्धारित प्रक्रिया के तहत दावा एवं आपत्ति दर्ज करा सकता है। बैठक में संत शिरोमणि गुरु रविदास की 650वीं जयंती वर्ष के अवसर पर चलाए जा रहे समरसता अभियान की जानकारी भी कार्यकर्ताओं को दी गई।

मंडल प्रभारी संजय साहू ने संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत बनाने पर बल देते हुए पांचों शक्ति केंद्रों में चार सदस्यीय समितियों का गठन करने तथा सभी बूथ समितियों को सक्रिय करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि मजबूत बूथ संगठन ही पार्टी की सबसे बड़ी ताकत है। बैठक में जिला महामंत्री निखिल कन्डुलना, महावीर राम, राजेश महतो, केशव राम, बासमती देवी, दिनेश महतो, अमित कश्यप, उमेश मांझी, जीतन स्वांसी, सुषमा देवी, अनिल महतो, मनोज गुप्ता सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

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