Ranchi News: आदित्य साहू ने इंद्रजीत महतो का हाल जाना
Ranchi News: भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने धनबाद में एसजेएस हॉस्पिटल में पूर्व विधायक इंद्रजीत महतो से मुलाकात की और उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। उन्होंने जल्द स्वस्थ होने की कामना की। इसके बाद, उन्होंने असर्फी हॉस्पिटल में विधायक मथुरा प्रसाद महतो के बेटे से भी मुलाकात की।
Ranchi News: रांची, हिन्दुस्तान ब्यूरो। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद आदित्य साहू ने रविवार को धनबाद स्थित एसजेएस सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल पहुंचकर सिंदरी के पूर्व विधायक इंद्रजीत महतो से मुलाकात की। उन्होंने उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली और उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की। साथ ही ईश्वर से प्रार्थना की, कि वे उन्हें उत्तम स्वास्थ्य और लंबी आयु प्रदान करें। इसके बाद वे धनबाद के बरामुड़ी स्थित असर्फी हॉस्पिटल पहुंचे, जहां उन्होंने विधायक मथुरा प्रसाद महतो के पुत्र से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। उन्होंने उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हुए ईश्वर से जल्द पूरी तरह स्वस्थ होने की प्रार्थना की।
आदित्य साहू ने कहा कि सुख-दुख के समय एक-दूसरे का हालचाल लेना और साथ खड़ा रहना हमारी सामाजिक और मानवीय जिम्मेदारी है। उन्होंने दोनों परिवारों के प्रति अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की। इस अवसर पर सांसद ढुल्लू महतो, विधायक राज सिन्हा, सरोज सिंह, तारा देवी, संजीव अग्रवाल, सुरेश साव सहित अन्य कई लोग उपस्थित रहे।
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