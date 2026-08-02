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Ranchi News: कार्यकर्ता संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने में जुटें : कोचे मुंडा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
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Ranchi News: तोरपा में बीजेपी की प्रवासी कार्यकर्ता बैठक आयोजित की गई। बैठक में संगठन विस्तार और आगामी कार्यक्रमों पर चर्चा की गई। हर शक्ति केंद्र में पांच सदस्यीय टीम बनाने का निर्णय लिया गया। कार्यकर्ताओं से संगठनात्मक गतिविधियों में भाग लेने का आह्वान किया गया। तिरंगा यात्रा और रविदास अस्थि कलश यात्रा के कार्यक्रम भी घोषित किए गए।

Ranchi News: कार्यकर्ता संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने में जुटें : कोचे मुंडा

Ranchi News: तोरपा, प्रतिनिधि। भारतीय जनता पार्टी के तोरपा एवं तपकारा मंडल की प्रवासी कार्यकर्ता बैठक रविवार को ममरला में मंडल अध्यक्ष सुबोध गुप्ता की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में पूर्व विधायक कोचे मुंडा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान संगठन विस्तार और आगामी कार्यक्रमों को लेकर विस्तृत चर्चा की गई।

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बैठक का मुख्य उद्देश्य

बैठक में बताया गया कि प्रदेश नेतृत्व के निर्देशानुसार प्रत्येक शक्ति केंद्र में संयोजक, सह-संयोजक सहित पांच सदस्यीय टीम का गठन किया जाएगा। यह कार्य हर हाल में 16 अगस्त तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। साथ ही प्रत्येक माह की 7 तारीख को शक्ति केंद्रों की नियमित बैठक आयोजित करने का भी निर्णय लिया गया।

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कार्यकर्ताओं की सक्रियता

जिला अध्यक्ष आनंद कुमार ने कहा कि संगठन की मजबूती कार्यकर्ताओं की सक्रियता और समर्पण पर निर्भर करती है। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से संगठनात्मक गतिविधियों में बढ़-चढ़कर भाग लेने का आह्वान किया।

मुख्य अतिथि का बयान

मुख्य अतिथि कोचे मुंडा ने कहा कि कार्यकर्ता ही किसी भी संगठन की रीढ़ होते हैं। पंचायत और बूथ स्तर पर संगठन जितना मजबूत होगा, पार्टी भी उतनी ही सशक्त होगी। उन्होंने घर-घर संपर्क अभियान चलाने, नए लोगों को पार्टी से जोड़ने तथा केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी आम लोगों तक पहुंचाने का आह्वान किया।

आगामी कार्यक्रम

उन्होंने बताया कि 11 से 14 अगस्त तक जिले में तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। वहीं 4 अगस्त से संत शिरोमणि रविदास की अस्थि कलश यात्रा जिले के सभी प्रखंडों और गांवों तक पहुंचेगी। बैठक में चन्द्रशेखर गुप्ता, कृपा सिंधु बेहरा, संतोष त्रिपाठी, उर्मिला देवी, मुस्कु स्वांसी, सुबोध जायसवाल, रंजीत वर्मा, गंदौरी गुड़िया, संजय नाग, भगीरथ राय, केशव कुमार सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

बैठक में किसकी अध्यक्षता में चर्चा हुई?
बैठक मंडल अध्यक्ष सुबोध गुप्ता की अध्यक्षता में आयोजित हुई।
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