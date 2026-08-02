Ranchi News: भर्ती भाजपा नेता से मिले काशीनाथ महतो
Ranchi News: खूंटी के भाजपा कार्यकर्ता सुखदेव भगत को अस्वस्थता के कारण सदर अस्पताल के आईसीयू में भर्ती किया गया है। भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष काशीनाथ महतो ने अस्पताल जाकर स्वास्थ्य की जानकारी ली और चिकित्सकों से बेहतर उपचार का आग्रह किया। उन्होंने परिवार से मिलकर सहयोग का आश्वासन दिया और सुखदेव भगत की शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की।
Ranchi News: खूंटी, संवाददाता। भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता एवं कर्रा रोड निवासी सुखदेव भगत के अस्वस्थ होने पर उन्हें सदर अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया है। रविवार को भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष काशीनाथ महतो अस्पताल पहुंचे और उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। उन्होंने चिकित्सकों से बेहतर उपचार सुनिश्चित करने का आग्रह किया और परिजनों से मुलाकात कर हरसंभव सहयोग का भरोसा दिया। साथ ही सुखदेव भगत के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की।
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