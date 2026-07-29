Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Ranchi News: गुरु पूर्णिमा पर मंदिरों में दीपोत्सव मना

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
Follow us on Google News
share

Ranchi News: गुरु पूर्णिमा और संत शिरोमणि गुरु रविदास की 650वीं जयंती के मौके पर भाजपा खिजरी मंडल ने नामकुम के विभिन्न मंदिरों में गुरुजनों और पुजारियों को अंगवस्त्र और सम्मान-चिह्न भेंट कर सम्मानित किया। इस अवसर पर दीपोत्सव का आयोजन कर सामाजिक समरसता का संदेश दिया गया। कार्यक्रम में कई नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए।

Ranchi News: गुरु पूर्णिमा पर मंदिरों में दीपोत्सव मना

Ranchi News: नामकुम, संवाददाता। गुरु पूर्णिमा और संत शिरोमणि गुरु रविदास की 650वीं जयंती के अवसर पर भाजपा खिजरी मंडल की ओर से मंडल अध्यक्ष समीर राय के नेतृत्व में नामकुम प्रखंड के विभिन्न मंदिरों में गुरुजनों और पुजारियों को अंगवस्त्र और सम्मान-चिह्न भेंट कर सम्मानित किया गया। देर शाम नामकुम बाजार, सिदरौल, कालीनगर, चाय बगान और बरगांवा के विभिन्न मंदिरों में दीपोत्सव का आयोजन कर सामाजिक समरसता और सद्भाव का संदेश दिया गया। भाजपा रांची पूर्वी के जिलाध्यक्ष विनय महतो धीरज ने कहा कि गुरु पूर्णिमा ज्ञान और संस्कार का पर्व है, जबकि संत रविदास ने समाज को समानता और समरसता का संदेश दिया।

ये भी पढ़ें:Kanpur News: गुरु पूर्णिमा पर भाजपा का 151 धार्मिक स्थलों पर संतों का सम्मान

कार्यक्रम में जिला उपाध्यक्ष प्रमोद सिंह, गोरखनाथ सिंह, रामाशंकर सिंह, राजीव रंजन, धीरज कुमार, तुलसी गोप, शंभू राय, सरोज देवी सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे।

ये भी पढ़ें:Bokaro News: गुरु पूर्णिमा पर समरसता संकल्प अभियान का शुभारंभ
ये भी पढ़ें:Ranchi News: तोरपा में गुरु पूर्णिमा पर महावीर मंदिर में दीपोत्सव, गुरुजनों का सम्मान 
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
BJP Ranchi News Ranchi Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।