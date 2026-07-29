Ranchi News: गुरु पूर्णिमा पर मंदिरों में दीपोत्सव मना
Ranchi News: गुरु पूर्णिमा और संत शिरोमणि गुरु रविदास की 650वीं जयंती के मौके पर भाजपा खिजरी मंडल ने नामकुम के विभिन्न मंदिरों में गुरुजनों और पुजारियों को अंगवस्त्र और सम्मान-चिह्न भेंट कर सम्मानित किया। इस अवसर पर दीपोत्सव का आयोजन कर सामाजिक समरसता का संदेश दिया गया। कार्यक्रम में कई नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए।
Ranchi News: नामकुम, संवाददाता। गुरु पूर्णिमा और संत शिरोमणि गुरु रविदास की 650वीं जयंती के अवसर पर भाजपा खिजरी मंडल की ओर से मंडल अध्यक्ष समीर राय के नेतृत्व में नामकुम प्रखंड के विभिन्न मंदिरों में गुरुजनों और पुजारियों को अंगवस्त्र और सम्मान-चिह्न भेंट कर सम्मानित किया गया। देर शाम नामकुम बाजार, सिदरौल, कालीनगर, चाय बगान और बरगांवा के विभिन्न मंदिरों में दीपोत्सव का आयोजन कर सामाजिक समरसता और सद्भाव का संदेश दिया गया। भाजपा रांची पूर्वी के जिलाध्यक्ष विनय महतो धीरज ने कहा कि गुरु पूर्णिमा ज्ञान और संस्कार का पर्व है, जबकि संत रविदास ने समाज को समानता और समरसता का संदेश दिया।
कार्यक्रम में जिला उपाध्यक्ष प्रमोद सिंह, गोरखनाथ सिंह, रामाशंकर सिंह, राजीव रंजन, धीरज कुमार, तुलसी गोप, शंभू राय, सरोज देवी सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे।
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