Ranchi News: भाजपा मंडल ने पुजारियो और गुरूजनो को किया सम्मानित
Ranchi News: गुरु पूर्णिमा के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रातू में विभिन्न मंदिरों में जाकर पुजारियों और गुरुजनों का सम्मान किया। समाज में संस्कार, ज्ञान और दिशा देने के लिए गुरु और पुजारियों का योगदान महत्वपूर्ण बताया गया। कार्यक्रम में भाजपा के कई कार्यकर्ता शामिल हुए और गुरु-शिष्य परंपरा की चर्चा की गई।
Ranchi News: रातू, प्रतिनिधि। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर बुधवार को भारतीय जनता पार्टी रातू पश्चिमी और पूर्वी मंडल के कार्यकर्ताओं ने क्षेत्र के विभिन्न मंदिरों में जाकर पुजारियों और गुरुजनों को सम्मानित किया। पश्चिमी मंडल अध्यक्ष सुबोध कुमार साहू और पूर्वी मंडल अध्यक्ष अमित गोप के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने देवी मंडप, जगन्नाथ मंदिर, काली मंदिर, पंचमुखी हनुमान मंदिर, हुरहुरी शिव मंदिर, कुंबाटोली शिव मंदिर, पाली नर्मदेश्वर मंदिर और मलमाडू के पुरोहितों को अंगवस्त्र और पुष्प भेंट किए। इसी क्रम में रातू काठीटांड़ स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर के गुरुजनों को भी सम्मानित किया गया। वहीं पश्चिमी मंडल अध्यक्ष अमित गोप ने सिमलिया, पिर्रा, बाजपुर, बिजुलिया और चापाटोली सहित कई मंदिरों के पुजारियों को अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया।
उन्होंने कहा कि गुरु और पुजारी ही समाज को संस्कार, ज्ञान और सही दिशा देते हैं। सम्मान कार्यक्रम में गणेश महतो, मुकेश भगत, सुनील गोप, अजय उरांव, विकास साहू, सुरेंद्र महतो, विनोद साव, राजेश सिंह, शिवपूजन साहू, प्रदीप महतो, सूरज साहू, संदीप साहू, सतीश दुबे, सुधाकर चौबे, अजय तिवारी, अवनीश बर्मन सहित दर्जनों भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। कार्यक्रम के दौरान सभी ने गुरु-शिष्य परंपरा और सनातन संस्कृति के महत्व पर चर्चा की।
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