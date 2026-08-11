Ranchi News: झारखंड बंद के दौरान नामकुम में भाजपा ने की सड़क जाम
Ranchi News: आंदोलित छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में भाजपा द्वारा आहूत एकदिवसीय झारखंड बंद का नामकुम और आसपास के क्षेत्रों में असर देखने को मिला। भाजपा कार्यकर्ताओं ने दुकानदारों से सहयोग की अपील की और सड़कें जाम कर दी। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया, लेकिन शाम को सभी को छोड़ दिया गया।
Ranchi News: नामकुम, संवाददाता। आंदोलित छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में भाजपा द्वारा आहूत एकदिवसीय झारखंड बंद का नामकुम और आसपास के क्षेत्रों में असर देखने को मिला। भाजपा पूर्वी जिला अध्यक्ष विनय महतो धीरज के नेतृत्व में कार्यकर्ता सुबह आठ बजे से ही सड़कों पर उतर गए। कार्यकर्ताओं ने सदाबहार चौक, ब्लॉक चौक, नामकुम बाजार और एनएच-33 क्षेत्र में दुकानदारों व व्यवसायियों से बंद में सहयोग की अपील की।
प्रदर्शन की कार्रवाई
इसके बाद कई दुकानें और प्रतिष्ठान बंद हो गए। भाजपा कार्यकर्ताओं ने नामकुम बाजार के समीप रांची-टाटा रोड पर बैठकर सड़क जाम कर दी। इससे सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। सूचना पर पहुंची नामकुम पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेकर थाने पहुंचाया।
अन्य स्थानों पर प्रदर्शन
लोवाडीह और टाटीसिलवे में भी प्रदर्शन:
लोवाडीह चौक पर मंडल अध्यक्ष अशोक गोप के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने रांची-पुरुलिया रोड जाम कर दिया। पुलिस ने सड़क जाम कर रहे लोगों को हिरासत में लेकर कैंप जेल में रखा। देर शाम सभी को पीआर बांड भरवाकर छोड़ दिया गया। वहीं, टाटीसिलवे में भी मंडल अध्यक्ष के नेतृत्व में सड़क जाम किया गया। बंद को सफल बनाने में समीर राय, पुरुषोत्तम मिश्रा, प्रमोद कुमार सिंह, अशोक मुंडा, गोपाल चौधरी, अनिरुद्ध पांडेय, प्रभास झा, गोपाल लोहिया, नवीन सोनी, विकास सिंह और राकेश सिंह सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे।
。
प्रश्नोत्तर
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।