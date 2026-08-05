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Ranchi News: बिपुल गुप्ता ने कॉस्ट अकाउंटेंट परीक्षा में पाई सफलता

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
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Ranchi News: चोरेया गांव के विजय गुप्ता के पुत्र बिपुल कुमार गुप्ता ने कठिन एवं प्रतिष्ठित कॉस्ट अकाउंटेंट परीक्षा उत्तीर्ण कर क्षेत्र का नाम रोशन किया है।

Ranchi News: बिपुल गुप्ता ने कॉस्ट अकाउंटेंट परीक्षा में पाई सफलता

Ranchi News: चान्हो, प्रतिनिधि। चोरेया गांव निवासी विजय गुप्ता के पुत्र बिपुल कुमार गुप्ता ने प्रतिष्ठित कॉस्ट अकाउंटेंट परीक्षा उत्तीर्ण कर क्षेत्र का नाम रोशन किया है। उनकी इस उपलब्धि से परिवार के साथ-साथ पूरे चोरेया और आसपास के क्षेत्र में खुशी का माहौल है। बिपुल की सफलता पर परिजनों, मित्रों और शुभचिंतकों ने उन्हें बधाई देते हुए उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दी हैं। बिपुल ने अपनी सफलता का श्रेय माता-पिता के आशीर्वाद, गुरुजनों के मार्गदर्शन तथा मित्रों और शुभचिंतकों के निरंतर सहयोग को दिया। उन्होंने कहा कि कठिन परिस्थितियों में परिवार और दोस्तों के उत्साहवर्धन ने उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा दी, जिससे वे अपने लक्ष्य तक पहुंच सके।

क्षेत्र के लोगों ने उनकी सफलता को युवाओं के लिए प्रेरणादायी बताते हुए कहा कि लगन, अनुशासन और निरंतर मेहनत से किसी भी कठिन लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है।

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