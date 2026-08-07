Ranchi News: सड़क हादसे में दो लोग गंभीर, रिम्स रेफर
Ranchi News: रांची-मेदिनीनगर मुख्य पथ पर मांडर थाना क्षेत्र के बिसाही मोड़ के निकट एक सड़क हादसे में बाइक सवार प्रेमचंद उरांव और सुकू उराईन घायल हो गए। स्थानीय ग्रामीणों ने उन्हें मांडर रेफरल अस्पताल पहुँचाया, जहाँ गंभीर स्थिति में उन्हें रिम्स, रांची रेफर किया गया।
Ranchi News: मांडर, प्रतिनिधि। रांची-मेदिनीनगर मुख्य पथ पर मांडर थाना क्षेत्र के बिसाही मोड़ के निकट शुक्रवार दोपहर करीब 2 बजे हुए सड़क हादसे में बाइक सवार सहित दो लोग घायल हो गए। बताया जाता है कि करंजी गांव निवासी 36 वर्षीय प्रेमचंद उरांव बाइक से जा रहे थे। इसी दौरान उक्त स्थान के समीप सड़क पार कर रही 60 वर्षीय सुकू उराईन उनकी बाइक की चपेट में आ गईं। टक्कर के बाद बाइक अनियंत्रित हो गई, जिससे प्रेमचंद उरांव भी घायल हो गए। घटना के बाद स्थानीय ग्रामीणों की मदद से दोनों घायलों को मांडर रेफरल अस्पताल पहुंचाया गया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने दोनों की गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए रिम्स, रांची रेफर कर दिया।
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