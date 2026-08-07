Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Ranchi News: सड़क हादसे में दो लोग गंभीर, रिम्स रेफर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
Follow us on Google News
share

Ranchi News: रांची-मेदिनीनगर मुख्य पथ पर मांडर थाना क्षेत्र के बिसाही मोड़ के निकट एक सड़क हादसे में बाइक सवार प्रेमचंद उरांव और सुकू उराईन घायल हो गए। स्थानीय ग्रामीणों ने उन्हें मांडर रेफरल अस्पताल पहुँचाया, जहाँ गंभीर स्थिति में उन्हें रिम्स, रांची रेफर किया गया।

Ranchi News: सड़क हादसे में दो लोग गंभीर, रिम्स रेफर

Ranchi News: मांडर, प्रतिनिधि। रांची-मेदिनीनगर मुख्य पथ पर मांडर थाना क्षेत्र के बिसाही मोड़ के निकट शुक्रवार दोपहर करीब 2 बजे हुए सड़क हादसे में बाइक सवार सहित दो लोग घायल हो गए। बताया जाता है कि करंजी गांव निवासी 36 वर्षीय प्रेमचंद उरांव बाइक से जा रहे थे। इसी दौरान उक्त स्थान के समीप सड़क पार कर रही 60 वर्षीय सुकू उराईन उनकी बाइक की चपेट में आ गईं। टक्कर के बाद बाइक अनियंत्रित हो गई, जिससे प्रेमचंद उरांव भी घायल हो गए। घटना के बाद स्थानीय ग्रामीणों की मदद से दोनों घायलों को मांडर रेफरल अस्पताल पहुंचाया गया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने दोनों की गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए रिम्स, रांची रेफर कर दिया।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Accident Mandar Ranchi News अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।