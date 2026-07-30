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Ranchi News: कोकर में शिक्षिका से सोने की चेन झपट अपराधी फरार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
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Ranchi News: रांची में सुरेंद्रनाथ स्कूल की शिक्षिका रुचिका पांडेय के साथ बाइक सवार अपराधियों ने सोने की चेन छिनी। यह घटना विद्यालय जाते समय कोकर चौक के पास हुई। शिक्षिका ने सदर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है।

Ranchi News: कोकर में शिक्षिका से सोने की चेन झपट अपराधी फरार

Ranchi News: रांची, प्रमुख संवाददाता। सुरेंद्रनाथ स्कूल की शिक्षिका से बाइक सवार अपराधियों ने सोने की चेन छीन ली। बुधवार की सुबह स्कूल जाते समय शिक्षिका के साथ यह घटना हुई। शिक्षिका रुचिका पांडेय ने सदर थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी है। कोकर चौक के पास रहने वाली शिक्षिका ने पुलिस को बताया कि वह सुबह में स्कूल जा रही थीं। तभी कोकर चौक के पास एक बाइक से दो अपराधी पहुंचे। उनके गले से सोने की चेन झपटकर भाग गए। इसके बाद वह थाना पहुंचीं और मामला दर्ज कराया। पुलिस इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों से फुटेज निकाल रही है।

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