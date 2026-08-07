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Ranchi News: इटकी के कई गांवों से कांवरियों का जत्था बाबा धाम रवाना

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
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Ranchi News: इटकी के मकुन्दा, मोरो, बोड़ेया और बधिया टोली सहित अन्य गांवों से शुक्रवार को बड़ी संख्या में कावरियों का जत्था सोमवारी का जलाभिषेक के लिए देवघर बाबा ध

Ranchi News: इटकी के कई गांवों से कांवरियों का जत्था बाबा धाम रवाना

Ranchi News: इटकी, प्रतिनिधि। इटकी के मकुन्दा, मोरो, बोड़ेया और बधिया टोली सहित अन्य गांवों से शुक्रवार को बड़ी संख्या में कावरियों का जत्था सोमवारी का जलाभिषेक के लिए देवघर बाबा धाम रवाना हो गए। इसके पूर्व भक्तों ने मंदिर में माथा टेका और सफल यात्रा की कामना की। भगवा वस्त्र धारण किए महिला-पुरुष भक्त निजी वाहन, ट्रेन से सुलतानगंज रविवार की सुबह पहुंचेंगे। इसके बाद उत्तरावाहिनी घाट से कांवर जल लेकर खाली पांव पैदल यात्रा शुरू करेंगे। करीब 105 किलोमीटर की पदयात्रा कर सोमवार को बाबाधाम में जलाभिषेक कर पूजा-अर्चना करेंगे। साथ ही कांवरियों का जत्था बासुकीनाथ धाम में भी जल अर्पण करेंगे।

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इस दौरान भक्तों का जत्था कई धार्मिक स्थल का दर्शन कर पूजा करेंगे। जत्था में विरेन्द्र गोप, सचिदानंद शाही, श्रवण गोप, विशाल महली, आनन्द गोप, प्रदीप तिवारी, शिवराज गोप, इंदू देवी, नवल सिंह, रंथू गोप, कमला देवी, अमर पासवान, सावित्री देवी और विनोद कुमार सहित दर्जणों की संख्या में कावंदिया शामिल थे।

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