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Ranchi News: खूंटी में 30 दिवसीय एलएमवी प्रशिक्षण शुरू

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
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Ranchi News: खूंटी में बैंक ऑफ इंडिया के आरसेटी द्वारा युवाओं के लिए 30 दिवसीय निःशुल्क लाइट मोटर वाहन प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया। जिला परिषद अध्यक्ष मसीह गुड़िया ने उद्घाटन किया। कार्यक्रम में 35 युवाओं का पंजीकरण किया गया। गुड़िया ने सड़क सुरक्षा के महत्व और प्रशिक्षण के माध्यम से रोजगार के अवसरों पर जोर दिया।

Ranchi News: खूंटी में 30 दिवसीय एलएमवी प्रशिक्षण शुरू

Ranchi News: खूंटी, संवाददाता। ग्रामीण युवाओं को कुशल चालक बनाने और सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से बैंक ऑफ इंडिया के ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरसेटी), खूंटी में बुधवार को 30 दिवसीय लाइट मोटर वाहन (एलएमवी) प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन जिला परिषद अध्यक्ष मसीह गुड़िया ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में जिले के 35 युवक-युवतियों का निःशुल्क पंजीकरण किया गया है। इस अवसर पर मसीह गुड़िया ने कहा कि वर्तमान समय में सड़क सुरक्षा सबसे बड़ी आवश्यकता है। सही प्रशिक्षण और यातायात नियमों की जानकारी से सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सकती है।

उन्होंने आरसेटी द्वारा युवाओं को निःशुल्क आवासीय ड्राइविंग प्रशिक्षण उपलब्ध कराने की पहल की सराहना करते हुए कहा कि इससे रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे।

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