Ranchi News: यूनो एप डाउनलोड करा 1.46 लाख निकाल लिए
Ranchi News: रांची में योगदा सत्संग विद्यालय के प्राचार्य कृष्णा शुक्ला के खाते से 1.46 लाख की निकासी हुई है। घटना 8 अगस्त को हुई, जब उन्होंने मोबाइल पर आए यूनो एप के लिंक को डाउनलोड किया। इसके बाद उनके खाते से दो बार धन निकासी हुई। प्राचार्य ने विधानसभा थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है।
Ranchi News: रांची। चुटिया निवासी योगदा सत्संग विद्यालय के प्राचार्य कृष्णा शुक्ला के खाते से यूनो एप डाउनलोड कराकर 1.46 लाख की निकासी हो गई। उन्होंने विधानसभा थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी है। योगदा सत्संग विद्यालय के प्राचार्य कृष्णा शुक्ला ने पुलिस को बताया कि आठ अगस्त को उनके मोबाइल पर यूनो एप का लिंक आया। इसे डाउनलोड करने के बाद उनके खाते से दो बार में 1.46 लाख की निकासी हो गई।
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