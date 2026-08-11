Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Ranchi News: यूनो एप डाउनलोड करा 1.46 लाख निकाल लिए

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
Follow us on Google News
share

Ranchi News: रांची में योगदा सत्संग विद्यालय के प्राचार्य कृष्णा शुक्ला के खाते से 1.46 लाख की निकासी हुई है। घटना 8 अगस्त को हुई, जब उन्होंने मोबाइल पर आए यूनो एप के लिंक को डाउनलोड किया। इसके बाद उनके खाते से दो बार धन निकासी हुई। प्राचार्य ने विधानसभा थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है।

Ranchi News: यूनो एप डाउनलोड करा 1.46 लाख निकाल लिए

Ranchi News: रांची। चुटिया निवासी योगदा सत्संग विद्यालय के प्राचार्य कृष्णा शुक्ला के खाते से यूनो एप डाउनलोड कराकर 1.46 लाख की निकासी हो गई। उन्होंने विधानसभा थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी है। योगदा सत्संग विद्यालय के प्राचार्य कृष्णा शुक्ला ने पुलिस को बताया कि आठ अगस्त को उनके मोबाइल पर यूनो एप का लिंक आया। इसे डाउनलोड करने के बाद उनके खाते से दो बार में 1.46 लाख की निकासी हो गई।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Ranchi Ranchi News Ranchi Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।