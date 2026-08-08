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Ranchi News: बांग्ला शिक्षा व अकादमी की मांग को लेकर धरना कल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
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Ranchi News: झारखंड बांग्ला-भाषी उन्नयन समिति बांग्ला भाषा के संरक्षण और बांग्ला अकादमी की स्थापना के लिए सोमवार को विधानसभा के समक्ष धरना देगी। इस समिति ने समाज को बांग्ला विभागों के बंद होने की चिंता जताई है और सभी को इस जन-आंदोलन में भाग लेने की अपील की है।

Ranchi News: बांग्ला शिक्षा व अकादमी की मांग को लेकर धरना कल

Ranchi News: रांची। झारखंड बांग्ला-भाषी उन्नयन समिति बांग्ला भाषा के संरक्षण, प्राथमिक से उच्च स्तर तक इसकी पढ़ाई सुनिश्चित करने और बांग्ला अकादमी की स्थापना की मांग को लेकर सोमवार को विधानसभा के समक्ष कुटे मैदान में एक दिवसीय धरना देगी। समिति ने बताया कि कॉलेजों में बांग्ला विभागों के बंद होने से समाज में चिंता है। पूर्व सर्वेक्षणों के अनुसार राज्य में बांग्ला बोलने वाले छात्रों की संख्या सर्वाधिक है। समिति ने राज्य के सभी बंगाली संगठनों, शिक्षकों, साहित्यकारों, लेखकों, कलाकारों, बुद्धिजीवियों व आम जनता से अपील की है कि वे इस शांतिपूर्ण जन-आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लें।

धरने का निर्णय

रांची, विशेष संवाददाता। झारखंड बांग्ला-भाषी उन्नयन समिति ने बांग्ला शिक्षा और बांग्ला अकादमी क स्थापना की मांग को लेकर सोमवार को विधानसभा के समक्ष धरना देने का निर्णय लिया है। इस संबंध में समिति ने स्पष्ट किया है कि झारखंड में बंगाली भाषा की शिक्षा आज समाप्ति के कगार पर पहुंच गई है। हाल के दिनों में राज्य के विभिन्न जिलों के विश्वविद्यालयों व कॉलेजों में बांग्ला विभागों को बंद करने और उनकी पढ़ाई सीमित करने के निर्णय ने बंगाली भाषी समाज की चिंता को और बढ़ा दिया है।

शिक्षा में उपेक्षा

समिति ने बताया कि झारखड राज्य गठन से पहले विद्यार्थियों को प्राथमिक स्तर से लेकर स्नातकोत्तर स्तर तक बांग्ला भाषा में शिक्षा प्राप्त करने का अवसर उपलब्ध था। लेकिन, राज्य गठन के बाद से ही बंगला भाषा की शिक्षा को लगातार उपेक्षित किया जा रहा है। पूर्व में सरकार की ओर से कराए गए सर्वेक्षण की रिपोर्ट में भी यह तथ्य सामने आया था कि राज्य में घरेलू स्तर पर बांग्ला भाषा बोलनेवाले विद्यार्थियों की संख्या सर्वाधिक है।

सामूहिक धरना-प्रदर्शन

झारखंड बांग्ला-भाषी उन्नयन समिति के आह्वान पर बांग्ला भाषा की शिक्षा के संरक्षण, बांग्ला अकादमी की स्थापना व प्राथमिक से उच्च शिक्षा तक बांग्ला भाषा की शिक्षा को सुनिश्चित करने की मांग को लेकर सोमवार, को झारखंड विधानसभा के समक्ष निर्धारित सरकारी स्थल कुटे मैदान पर एक दिवसीय शांतिपूर्ण सामूहिक धरना-प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा। इसमें समिति के सदस्य, विद्यार्थी व बांग्ला भाषा के प्रति जागरूक नागरिक भाग लेंगे। समिति ने राज्य के सभी बंगाली संगठनों, बंगाली भाषा के शिक्षकों, साहित्यकारों, लेखकों, कलाकारों, बुद्धिजीवियों व आम जनता से अपील की है कि वे इस शांतिपूर्ण जन-आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लें।

सामान्य प्रश्न

धरने का आयोजन किस उद्देश्य से किया जा रहा है?
धरने का आयोजन बांग्ला भाषा के संरक्षण और बांग्ला अकादमी की स्थापना की मांग के लिए किया जा रहा है।
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