Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Ranchi News: विज्ञापन - लातेहार में प्रेमसंस बजाज शोरूम का शुभांरभ

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
Follow us on Google News
share

Ranchi News: फोटो है- रांची,संवाददाता। प्रेमसंस बजाज के नई शाखा का शुभारंभ गुरूवार को लातेहार में किया

Ranchi News: विज्ञापन - लातेहार में प्रेमसंस बजाज शोरूम का शुभांरभ

Ranchi News: फोटो है- रांची,संवाददाता।प्रेमसंस बजाज के नई शाखा का शुभारंभ गुरूवार को लातेहार में किया गया। लातेहार और आसपास के ग्राहकों के तिपहिया वाहन खरीदने या सर्विसिंग के लिए दूसरे शहरों में नहीं जाना पड़ेगा। बजाज ऑटो के एरिया सेल्स मैनेजर स्वदेश नायक ने शोरूम का उद्घाटन करते हुए बताया की लातेहार में इस नई शाखा के खुलने से स्थानीय ग्राहकों को वैश्विक स्तर का अनुभव मिलेगा। उद्घाटन के पहले ही दिन ग्राहकों के भारी उत्साह को देखते हुए 10 गाड़ियों की डिलीवरी की गई और 5 गाड़ियों की बुकिंग दर्ज हुई है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Ranchi News Bajaj Ranchi Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।