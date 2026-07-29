Ranchi News: नशा मुक्ति व विकसित भारत पर छात्रों को किया जागरूक
Ranchi News: रांची में ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव उच्च विद्यालय धुर्वा में केंद्रीय संचार ब्यूरो द्वारा नशा मुक्ति अभियान आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में नशे के दुष्प्रभावों, रोजगार के अवसरों और भारतीय न्याय संहिता के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जानकारी दी गई। महापौर ने नशे से दूर रहने की अपील की और कार्यक्रम को सकारात्मक बदलाव का माध्यम बताया।
Ranchi News: रांची। केंद्रीय संचार ब्यूरो के प्रादेशिक कार्यालय द्वारा बुधवार को ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव उच्च विद्यालय धुर्वा में नशा मुक्ति अभियान विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन एवं भारतीय न्याय संहिता विषय पर जागरुकता कार्यक्रम हुआ। इसमें नशे के दुष्प्रभावों, रोजगार एवं आजीविका के अवसरों की जानकारी व भारतीय न्याय संहिता के प्रमुख प्रावधानों के प्रति जागरूक किया गया। कार्यक्रम में परिचर्चा, संवाद व सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के जरिये प्रतिभागियों को विभिन्न विषयों की जानकारी दी गई। महापौर रोशनी खालखो ने विद्यार्थियों से नशे से दूर रहकर स्वस्थ और सशक्त समाज के निर्माण में भागीदारी निभाने की अपील की। वहीं, उप महापौर नीरज कुमार बोले, नशे की लत युवाओं के शारीरिक, मानसिक व सामाजिक जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है।
सदर अस्पताल के जिला कार्यक्रम प्रबंधक प्रवीण सिंह बोले, ऐसे कार्यक्रम नागरिकों को उनके अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक करने के साथ समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का माध्यम बनते हैं।
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