Ranchi News: नशा मुक्ति व विकसित भारत पर छात्रों को किया जागरूक

Ranchi News: रांची। केंद्रीय संचार ब्यूरो के प्रादेशिक कार्यालय द्वारा बुधवार को ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव उच्च विद्यालय धुर्वा में नशा मुक्ति अभियान विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन एवं भारतीय न्याय संहिता विषय पर जागरुकता कार्यक्रम हुआ। इसमें नशे के दुष्प्रभावों, रोजगार एवं आजीविका के अवसरों की जानकारी व भारतीय न्याय संहिता के प्रमुख प्रावधानों के प्रति जागरूक किया गया। कार्यक्रम में परिचर्चा, संवाद व सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के जरिये प्रतिभागियों को विभिन्न विषयों की जानकारी दी गई। महापौर रोशनी खालखो ने विद्यार्थियों से नशे से दूर रहकर स्वस्थ और सशक्त समाज के निर्माण में भागीदारी निभाने की अपील की। वहीं, उप महापौर नीरज कुमार बोले, नशे की लत युवाओं के शारीरिक, मानसिक व सामाजिक जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है।