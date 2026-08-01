Ranchi News: तोरपा में ऑटो चालक ने दो युवकों की बचाई जान

Ranchi News: तोरपा के पास सड़क हादसे में दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों की पहचान अजीत मडकी और जोनसन होरो के रूप में हुई है। ऑटो चालक जोन जोनसन तिग्गा ने बिना देर किए उन्हें अस्पताल पहुंचाया, जिससे उनकी जान बच गई।

Ranchi News: तोरपा, प्रतिनिधि। तपकरा मुख्य पथ पर बासकी गांव के पास शनिवार दोपहर हुए सड़क हादसे में बाइक सवार दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। समय पर मिली मदद से दोनों युवकों की जान बच गई। घायलों की पहचान रनिया थाना क्षेत्र के बघिया हाउ गांव निवासी अजीत मडकी और जोनसन होरो के रूप में हुई है। दोनों का इलाज तोरपा रेफरल अस्पताल में किया गया। ट्रक से टक्कर के बाद सड़क पर कराह रहे थे दोनों युवक:

हादसे का विवरण जानकारी के अनुसार दोनों युवक बाइक से तोरपा से अपने गांव लौट रहे थे। इसी दौरान बासकी गांव के समीप सामने से आ रहे एक ट्रक से उनकी बाइक की जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में दोनों युवक सड़क पर दूर जा गिरे और गंभीर रूप से घायल हो गए। उनके शरीर से काफी खून बह रहा था और वे सड़क पर दर्द से कराह रहे थे। आसपास मौजूद लोग मदद की कोशिश कर रहे थे, तभी वहां से गुजर रहे एक ऑटो चालक ने बिना देर किए मानवता का परिचय दिया।

ऑटो चालक की मानवता धन्यवाद दोस्त, आपने हमारी जान बचा ली:

रांची के गढ़ाटोली निवासी ऑटो चालक जोन जोनसन तिग्गा ने दोनों घायलों को अपने ऑटो में लिटाकर तुरंत तोरपा रेफरल अस्पताल पहुंचाया। उन्होंने अस्पताल में भर्ती कराने के साथ इलाज शुरू कराया और दोनों के होश में आने तक वहीं मौजूद रहे। होश आने पर घायल अजीत मडकी ने ऑटो चालक से हाथ मिलाते हुए कहा, धन्यवाद दोस्त, आपके कारण हमारी जान बच गई। यह सुन अस्पताल में मौजूद लोग भी भावुक हो गए और ऑटो चालक के इस मानवीय कार्य की सराहना की।

ऑटो चालक की सोच कोट---

मैं रांची से कमडा गांव जा रहा था। सड़क पर दोनों युवकों को तड़पता देखकर उन्हें छोड़कर आगे बढ़ना संभव नहीं था। इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। इसलिए बिना देर किए उन्हें अस्पताल पहुंचाना अपना नैतिक और मानवीय कर्तव्य समझा।

-जोन जोनसन तिग्गा, ऑटो चालक।