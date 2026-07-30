Ranchi News: चिप्स देने से इनकार किया तो चाकू से हमला
Ranchi News: गुदड़ी कुरैशी डोमटोली गली में चिप्स का पैकेट देने से इनकार करने पर अपराधी ने युवक को चाकू मारकर घायल कर दिया। आरोपी उसका मोबाइल व पैसे लूटकर फरार हो गया।
Ranchi News: रांची। गुदड़ी कुरैशी डोमटोली गली में चिप्स का पैकेट देने से इनकार करने पर अपराधी ने युवक को चाकू मारकर घायल कर दिया। आरोपी उसका मोबाइल व पैसे लूटकर फरार हो गया। वारदात बुधवार शाम की है। मामले में इजमाम कुरैशी ने लाडले कुरैशी पर लोअर बाजार थाना में केस दर्ज कराया है। पीड़ित ने पुलिस को बताया कि वह खड़ा था। तभी आरोपी ने उससे चिप्स मांगा। देने से मना किया तो गाली-गलौच करने लगा। उस पर चाकू से हमला कर दिया। मोबाइल व 26 सौ रुपए लूट लिए।
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