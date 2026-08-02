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Ranchi News: गुलजार अध्यक्ष और खुर्शीद बने अंजुमन इस्लाहुल कमेटी के महासचिव

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
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Ranchi News: रांची में अंजुमन इस्लाहुल मुसलेमीन की बैठक हुई, जिसमें कमेटी का पुर्नगठन किया गया। हाजी गुलजार हुसैन को अध्यक्ष, खुर्शीद आलम को महासचिव, और हाजी मोइन अहमद को उपाध्यक्ष चुना गया। बैठक में विकास कार्यों पर चर्चा भी की गई।

Ranchi News: गुलजार अध्यक्ष और खुर्शीद बने अंजुमन इस्लाहुल कमेटी के महासचिव

Ranchi News: रांची। अंजुमन इस्लाहुल मुसलेमीन की रविवार को पुंदाग मस्जिद में बैठक हुई। जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में हुई बैठक में कमेटी का पुर्नगठन किया गया। हाजी गुलजार हुसैन को अध्यक्ष चुना गया, जबकि खुर्शीद आलम को महासचिव, हाजी मोइन अहमद को उपाध्यक्ष, हसीब परवेज और खलील अंसारी को ज्वाइंट सेकेट्री, सरफराज अहमद को कोषाध्यक्ष बनाया गया। इसके अलावा बैठक में एक निगरा कमेटी भी बनाया गया है, जिसमें हाजी जाकिर हुसैन, एनामुल हक, हाजी अली हसन अंसारी, सज्जाद अंसारी सयूफ अंसारी और रउफ अंसारी को शामिल किया गया। बैठक में विकास कार्यों पर भी चर्चा की गई।

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