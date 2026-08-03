Ranchi News: दहेज की मांग पूरी नहीं हुई तो पत्नी को छोड़ पति भागा पटना
Ranchi News: रांची की विवाहिता आशा रानी कुमारी ने अपने पति सन्नी राज पर दहेज के अभाव में उन्हें छोड़कर फरार होने का आरोप लगाया है। आशा ने धुर्वा थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है और कहा है कि शादी के बाद सन्नी ने दहेज के लिए उन्हें प्रताड़ित किया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
Ranchi News: रांची, प्रमुख संवाददाता। रांची के जगन्नाथपुर बाजार की रहने वाली विवाहिता आशा रानी कुमारी ने अपने पति पर दहेज नहीं मिलने पर उन्हें छोड़कर फरार होने का आरोप लगाया है। इस संबंध में विवाहिता ने पति सन्नी राज के विरुद्ध धुर्वा थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी है। विवाहिता ने पुलिस को दिए आवेदन में कहा है कि सन्नी राज से उनकी पांच साल से दोस्ती थी। 14 मई 2026 को सन्नी राज से उनकी शादी हो गयी। इसके बाद दोनों साथ रहने लगे। शादी के 15 दिन बीतने के बाद उनके पति उन्हें दहेज के लिए प्रताड़ित करना शुरू कर दिए।
इसी बीच वह उन्हें छोड़कर पटना चले गए। उनका फोन तक रीसिव नहीं कर रहे हैं। इसके बाद वह थाना पहुंची और मामला दर्ज कराया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।
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