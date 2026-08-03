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Ranchi News: एबीवीपी ने सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
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Ranchi News: मांडर। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) मांडर नगर इकाई के बैनर तले सोमवार को मांडर कॉलेज गेट के समक्ष जेपीएससी एवं जेएसएससी परीक्षाओं में कथित

Ranchi News: एबीवीपी ने सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन

Ranchi News: मांडर, प्रतिनिधि। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) मांडर नगर इकाई के बैनर तले सोमवार को मांडर कॉलेज गेट के समक्ष जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित पेपर लीक और परीक्षा व्यवस्था में अनियमितताओं के विरोध में प्रदर्शन किया गया। इस दौरान परिषद कार्यकर्ताओं और बड़ी संख्या में छात्र-छात्राओं ने झारखंड सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विरोध जताया। प्रदर्शनकारियों ने परीक्षा में कथित गड़बड़ियों की निष्पक्ष जांच कराने, दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने तथा युवाओं के भविष्य के साथ हो रहे खिलवाड़ पर तत्काल रोक लगाने की मांग की। वक्ताओं ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं की पारदर्शिता बनाए रखना सरकार की जिम्मेदारी है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।

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कार्यक्रम में जिला संयोजक दीपक कुमार सिंह, नगर मंत्री रोहित साहू, नगर सह मंत्री शिवम हजाम, अंजली कुमारी, अनिकेत सिंह, अरुण यादव सहित विद्यार्थी परिषद के कई कार्यकर्ता और सैकड़ों छात्र-छात्राएं मौजूद रहे। वक्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि सरकार युवाओं के हितों की रक्षा करने में विफल रहती है तो एबीवीपी पूरे राज्य में चरणबद्ध आंदोलन को और तेज करेगी।

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