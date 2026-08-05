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Ranchi News: रामदयाल मुंडा चैलेंज ट्रॉफी फुटबॉल प्रतियोगिता 23 से

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
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Ranchi News: रांची में 23 से 30 अगस्त तक 12वीं डॉ. रामदयाल मुंडा चैलेंज ट्रॉफी फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन होगा। प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए 25 हजार रुपये का प्रवेश शुल्क है, जो 10 अगस्त तक जमा करना है। विजेता टीम को 2.50 लाख रुपये और उपविजेता को 1.70 लाख रुपये दिए जाएंगे।

Ranchi News: रामदयाल मुंडा चैलेंज ट्रॉफी फुटबॉल प्रतियोगिता 23 से

Ranchi News: रांची, वरीय संवाददाता। डॉ. रामदयाल मुंडा क्रीड़ा केंद्र मैदान, मोरहाबादी में 23 से 30 अगस्त तक 12वीं डॉ. रामदयाल मुंडा चैलेंज ट्रॉफी फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रवेश शुल्क 25 हजार रुपये तय किया गया है, जिसे जमा करने की अंतिम तिथि 10 अगस्त है। प्रतियोगिता में विजेता टीम को 2.50 लाख रुपये और उपविजेता को 1.70 लाख रुपये प्रदान किए जाएंगे। वहीं, तीसरे एवं चौथे स्थान पर रहने वाली टीमों को 25-25 हजार रुपये की सांत्वना राशि दी जाएगी। इच्छुक टीमें पंजीकरण व जानकारी के लिए आयोजन समिति के किशन खलखो, संतोष उरांव, दिनेश कुमार या गुलाबी आइंद से संपर्क कर सकती हैं।

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