झारखंड में 61 आईएस-अलकायदा संदिग्ध आतंकियों की पहचान, अलर्ट पर जिलों की पुलिस; संपत्तियों की हो सकती है जांच
झारखंड में 61 इस्लामिक स्टेट और अलकायदा के संदिग्ध आतंकियों पर पैनी नजर रखी जा रही है। जिलों की पुलिस को अलर्ट कर दिया गया है। वहीं इन संदिग्ध आतंकियों की संपत्तियों कीजांच हो सकती है।
झारखंड एटीएस ने राज्य में सक्रिय या छिपे आतंकी संगठन आईएस और अलकायदा से कुल 61 संदिग्धों को चिह्नित किया है। इनमें 12 का नाम आईएस और 49 का नाम अलकायदा से जुड़ा है। जानकारी के मुताबिक, एटीएस मुख्यालय ने कुछ माह पहले पुलिस मुख्यालय के एडीजी (अभियान) और आईजी (अभियान) को एक पत्र भेजा था। इसके बाद सभी जिलों के एसपी को भी निर्देश जारी कर आतंकी नेटवर्क पर नकेल में सहयोग मांगा गया था। यह सूची एटीएस के आंतरिक रिकॉर्ड पर आधारित है और इसमें शामिल नाम फिलहाल संदिग्ध या आरोपी की श्रेणी में हैं।
इस पहल के पीछे केंद्र के विदेश मंत्रालय का एक पत्र बताया जा रहा है, जो बीते तीन अप्रैल को भेजा गया था। पत्र में कहा गया है कि 26 मार्च को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने इस्लामिक स्टेट (आईएस) और अलकायदा से जुड़े व्यक्तियों को प्रतिबंधित सूची में शामिल करने की मंजूरी दी गई है।
संदिग्ध आतंकियों के खिलाफ क्या प्रावधान लागू हो सकते हैं?
यह निर्णय संयुक्त राष्ट्र चार्टर के ‘अध्याय सात’ के तहत लिया गया। इसके अंतर्गत संबंधित लोगों और संगठनों पर संपत्ति जब्ती, यात्रा प्रतिबंध और हथियारों की खरीद-बिक्री पर रोक जैसे प्रावधान लागू होते हैं। इसी आदेश के आधार पर झारखंड एटीएस ने राज्य स्तर पर कार्रवाई की रूपरेखा तैयार की है।
जिलों में अलर्ट, संपत्तियों की हो सकती है जांच
एटीएस के इस कदम के बाद अब सभी जिलों की पुलिस अलर्ट मोड में आ गई है। सूत्रों की मानें तो आने वाले दिनों में इन संदिग्धों की वित्तीय गतिविधियों, बैंक खातों और बेनामी संपत्तियों की जांच की जा सकती है। इस पूरी कार्रवाई की कमान एटीएस संभाल रही है। वहीं जिला पुलिस के साथ हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है, ताकि आगे की कार्रवाई की जा सके।
आतंकियों की पहचान
आईएस से जुड़े 12 संदिग्धों में मो. अरशद वारसी, आरिज हसनैन, नसीम, आदिल हसन, रेहान आलम, शाहनवाज आलम, मो. शहबाज, मोहम्मद, साकिब अरमान, फैजान अंसारी, फैसल रहमान और मो. जिकिरूल्लाह शामिल हैं। इसी तरह अलकायदा के प्रमुख संदिग्धों में कारी तैयब, मुफ्ती सोहैब, इम्तियाज खलीफा, मो. सरवर आलम, फैजान अहमद, तौफीक अहमद, अहमद मसूद, मो. अब्दुल शामी, राजू उर्फ नसीम, सैयद मो. जिसान, नसीम अख्तर, अहमद मसूद अकरम, मौलाना कलीमुद्दीन, मो. हुजैफा,बिलाल तबिस, असद, आदिल, तबारक अंसारी, अल्ताफ अंसारी, जैनुल अंसारी, अरशद अंसारी, इनामुल अंसारी, हसन अंसारी, मो. रिजवान, मतिउर रहमान, मुफ्ती रहमतउल्लाह, सहबाज, उमर फारूकी, मुदब्बिर परवेज, कारी इरफान, अनवर अंसारी, जीसान अलतमस, मो. तौहीद अंसारी, शकील अहमद, हकीम अंसारी, फिरोज अंसारी, युनूस अंसारी, वसीम, जेबा, मो. सरफराज आलम और इश्तियाक शामिल हैं।
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