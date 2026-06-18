रांची में नामकुम रेलवे स्टेशन के पास RPF जवान का सिर कटा शव मिला, तीन दिन पहले ही हुई थी पोस्टिंग
नामकुम रेलवे स्टेशन के पास एक आरपीएफ जवान की मौत का मामला सामने आया है। जवान का सिर धड़ से अलग बरामद किया गया है। जवान की तीन दिनों पहले ही पोस्टिंग हुई थी। पुलिस मामले हर पहलू से जांट में जुट चुकी है। जवान की पहचान फिलहाल उजागर नहीं की गई है।
झारखंड की राजधानी रांची के नामकुम रेलवे स्टेशन के पास गुरुवार सुबह एक आरपीएफ जवान का सिर कटा हुआ शव बरामद हुआ। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार घटना सुबह करीब 4 से 5 बजे के बीच की बताई जा रही है। जवान वर्दी में था और उसका सिर धड़ से अलग मिला। शव के पास उसका बैग भी बरामद हुआ है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, आरपीएफ जवान की मौत ट्रेन से कटकर होने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि अभी तक इस बात की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है कि यह हादसा था या आत्महत्या।
अधिकारियों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, मृतक जवान की पोस्टिंग महज तीन दिन पहले ही सुइसा से नामकुम रेलवे स्टेशन पर की गई थी। पोस्टिंग के कुछ ही दिनों बाद इस तरह की घटना सामने आने से रेलवे विभाग में भी शोक की लहर है। फिलहाल मृतक जवान की पहचान सार्वजनिक नहीं की गई है। घटना की सूचना मिलते ही रेलवे पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। हालांकि, मामले को लेकर पूछे जाने पर रेलवे पुलिस ने फिलहाल कोई विस्तृत जानकारी देने से इनकार कर दिया।
मामला दुर्घटना का या आत्महत्या?
पुलिस ने जवान के परिजनों को घटना की जानकारी दे दी है। परिवार में भी इस खबर के बाद मातम पसरा हुआ है। फिलहाल यह साफ नहीं हो पाया है कि यह मामला दुर्घटना का है या आत्महत्या का। रेलवे पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही मौत के सही कारणों का खुलासा हो पाएगा।
15 जून को एक युवक का शव मिला था
झारखंड में बोकारो जिले के आद्रा रेल मंडल के तलगड़िया-महुदा रेलखंड स्थित बारकी सिंघडीह रेलवे पुल के समीप एक युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस सूत्रों ने बताया था कि मृतक के शव के पास एक युवती गंभीर रूप से घायल अवस्था में मिली थी, जिसे तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया।
युवती का चल रहा ईलाज
मृतक की पहचान चास मुफस्सिल थाना क्षेत्र के डूमरदाहा गांव निवासी 24 वर्षीय श्रीकांत देशवाली के रूप में हुई है। घायल 21 वर्षीय युवती धनबाद जिले के तोपचांची क्षेत्र की रहने वाली बताई जा रही है। उसका इलाज धनबाद स्थित शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में चल रहा है।आरपीएफ के वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त ओम प्रकाश मोहंती ने बताया कि रेलवे ट्रैक के किनारे युवक का शव तथा कुछ दूरी पर घायल युवती पड़ी मिली। सूचना मिलते ही महुदा आरपीएफ और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया।
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