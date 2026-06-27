प्रार्थना सभा की आड़ में धर्मांतरण! शिकायत पर पहुंची पुलिस, महिलाओं को थाने ले गई
झारखंड में प्रार्थना सभा की आड़ में कथित कथित धर्म परिवर्तन कराने का मामला सामने आया है। पुलिस ने दर्जनभर महिलाओं को पुलिस थाने ले जाकर पूछताछ भी की है।
कोडरमा जिले के सतगावां प्रखंड के लक्ष्मणडीह गांव में शुक्रवार को प्रार्थना सभा की आड़ में कथित धर्म परिवर्तन कराने की शिकायत मिली है। मामले में ग्रामीणों की सूचना पर तुरंत पुलिस और प्रशासन की टीम गांव पहुंची और छापेमारी की। इसके बाद दर्जनभर महिलाओं को पुलिस थाने ले गई। वहां सभी महिलाओं से पूछताछ के बाद शाम में छोड़ दिया गया। बताया जा रहा है कि इस काम में संलिप्त मुख्य आरोपी मौके से फरार हो गया।
जानकारी के अनुसार, शुक्रवार को दोपहर में लक्ष्मणडीह निवासी महेंद्र राजवंशी के घर में एक विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया था। इसमें दर्जनों महिलाएं शामिल थीं। ग्रामीणों को जब इस आयोजन की आड़ में धर्म परिवर्तन कराए जाने का संदेह हुआ, तब सूचना तुरंत सतगावां थाने को दी।
पुलिस को देखते ही हड़कंप मच गया
इसके बाद सीओ केशव प्रसाद चौधरी और थाना प्रभारी प्रभारी बबलू कुमार सिंह पुलिस बल के साथ पहुंचे। पुलिस को देखते ही हड़कंप मच गया। मौके से पुलिस ने करीब एक दर्जन महिलाओं को पूछताछ के लिए सतगावां थाने ले गई। तलाशी में कई महिलाओं के पास से पुलिस ने एक धर्म विशेष से जुड़े धार्मिक ग्रंथ और कुछ किताबें मिली हैं।
आवेदन आने पर जांच के बाद सख्त कार्रवाई होगी: एसपी
मामले में कोडरमा एसपी कुमार शिवाशीष ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। कुछ महिलाओं को थाने बुलाकर शाम तक पूछताछ की गई। इसके बाद उनके परिजनों को बुलाकर चेतवानी देते हुए छोड़ दिया गया। उन्होंने बताया कि इस मामले में पुलिस को कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।
जांच के बाद सख्त कार्रवाई की जाएगी
आवेदन आने पर जांच के बाद सख्त कार्रवाई की जाएगी। उधर, पूछताछ में एक महिला ने स्वीकार किया कि वे लोग बीते दो साल से एक धार्मिक संगठन से जुड़ी हैं। संगठन की ओर से उन्हें जहां भी प्रार्थना सभा के लिए बुलाया जाता है, वहां वे नियमित रूप से सम्मिलित होती हैं।
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