Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

काम की बात: भीषण गर्मी और बिजली की बढ़ती मांग के बीच राहत, सरकार कर रही ये व्यवस्था

Mohit हिन्दुस्तान, रांची, सत्यदेव यादव
Follow us on Google News
share

झारखंड में भीषण गर्मी और बिजली की बढ़ती मांग के बीच राहत भरी खबर है। जेबीवीएनएल) ने पतरातू ताप विद्युत परियोजना (पीटीपीएस) की दूसरी यूनिट से जल्द बिजली उपलब्ध कराने का आग्रह किया है। इससे झारखंडवासियों के लिए 680 मेगावाट बिजली की व्यवस्था हो जाएगी। 

भीषण गर्मी और बिजली की बढ़ती मांग के बीच राहत, सरकार कर रही ये व्यवस्था

झारखंड में बढ़ती बिजली मांग और डीवीसी कमांड एरिया में आपूर्ति सुधारने की कवायद के बीच झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (जेबीवीएनएल) ने पतरातू ताप विद्युत परियोजना (पीटीपीएस) की दूसरी यूनिट से जल्द बिजली उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। ऊर्जा सचिव के. श्रीनिवासन के निर्देश पर जेबीवीएनएल के महाप्रबंधक संजय कुमार सिंह ने पीवीयूएनएल को पत्र लिखकर दूसरी यूनिट से शीघ्र बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने का आग्रह किया है।

सूत्रों के अनुसार, 800 मेगावाट उत्पादन क्षमता वाली इस यूनिट से झारखंड को 680 मेगावाट बिजली मिलेगी। वर्तमान में यूनिट का कॉमर्शियल ऑपरेशन डेट (सीओडी) ट्रायल चल रहा है। पीवीयूएनएल ने जेबीवीएनएल को अवगत कराया है कि परियोजना से जुड़े शेष कार्य तेजी से पूरे किए जा रहे हैं और जून के अंत अथवा जुलाई माह से राज्य को बिजली आपूर्ति शुरू होने की संभावना है।

ये भी पढ़ें:झारखंड में कब तक एक्टिव होगा मानसून? मौसम विभाग ने दिया ताजा अपडेट

बिजली की मांग लगातार बदल रही है

राज्य में मौसम, बारिश और तापमान में उतार-चढ़ाव के कारण बिजली की मांग लगातार बदल रही है। वर्तमान में मांग 2000 मेगावाट से 3000 मेगावाट के बीच घट-बढ़ रही है। इसी को देखते हुए जेबीवीएनएल राज्य में पर्याप्त बिजली उपलब्धता सुनिश्चित करने की दिशा में लगातार प्रयास कर रहा है। हाल ही में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल को पत्र लिखकर डीवीसी कमांड एरिया में बढ़ी हुई मांग के अनुरूप अतिरिक्त 200 मेगावाट बिजली उपलब्ध कराने का आग्रह किया है। वहीं, डीवीसी क्षेत्र की बिजली समस्या के स्थायी समाधान के लिए रांची में आयोजित केंद्रीय ऊर्जा मंत्री की समीक्षा बैठक में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया।

ये भी पढ़ें:धनबाद में दिनदहाड़े कलेक्शन एजेंट की हत्या, बदमाशों ने सीने में गोली मारी

राज्य की बिजली उपलब्धता में बढ़ोत्तरी

गौरतलब है कि पतरातू परियोजना की पहली यूनिट से राज्य को पहले से ही 680 मेगावाट बिजली मिल रही है। दूसरी यूनिट के चालू होने के बाद राज्य की बिजली उपलब्धता में उल्लेखनीय बढ़ोत्तरी होगी, जिससे विशेष रूप से डीवीसी कमांड एरिया सहित पूरे राज्य में आपूर्ति व्यवस्था को मजबूत करने में मदद मिलेगी। अतिरिक्त बिजली उपलब्ध होने से धनबाद, बोकारो, हजारीबाग, गिरिडीह, कोडरमा, रामगढ़ और चतरा सहित राज्य के सभी उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी तथा बढ़ती मांग के अनुरूप बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जा सकेगी।

ये भी पढ़ें:कांग्रेस 'विष' पीने को तैयार, झारखंड में नहीं टूटेगा इंडिया गठबंधन

संयुक्त वेंचर गठन

बैठक में दामोदर घाटी निगम (डीवीसी) और जेबीवीएनएल के संयुक्त सहयोग से सात जिलों में बिजली वितरण व्यवस्था को मजबूत करने के लिए एक संयुक्त उद्यम (ज्वाइंट वेंचर) बनाने पर सहमति बनी। यह संयुक्त वेंचर धनबाद, बोकारो, हजारीबाग, गिरिडीह, कोडरमा, रामगढ़ और चतरा जिलों की बिजली वितरण व्यवस्था का विस्तृत अध्ययन कर सुधार के लिए कार्ययोजना तैयार करेगा। जानकारी के अनुसार इस संबंध में आगे की रणनीति तय करने के लिए ऊर्जा सचिव के. श्रीनिवासन जल्द ही दिल्ली जाकर संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। केंद्रीय विद्युत एवं आवासन-शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक के बाद झारखंड के नगर विकास मंत्री सुदिप कुमार ने संयुक्त वेंचर गठन की जानकारी दी थी।

Mohit

लेखक के बारे में

Mohit

मोहित पिछले 10 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्टेट टीम के लिए क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर कर रहे हैं। वे विशेष रूप से दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों की खबरों को कवर करते हैं।


विस्तृत बायो:

मोहित एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें भारतीय मीडिया जगत के प्रतिष्ठित संस्थानों में एक दशक से ज्यादा का अनुभव हासिल है। वे साल 2016 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में हिंदुस्तान डिजिटल के साथ कार्यरत, मोहित अपनी लेखनी के जरिए खबरों की गहराई और सत्यता को पाठकों तक पहुंचा रहे हैं। इनका पत्रकारिता का सफर केवल समाचार देने तक सीमित नहीं है, बल्कि इनके पास जटिल विषयों को सरल और सटीक भाषा में समझाने का विशेष कौशल है। बदलते समय के साथ विजुअल स्टोरीटेलिंग के क्षेत्र में भी महारत हासिल की और न्यूज वेब स्टोरीज के जरिए लाखों पाठकों तक सटीक जानकारी पहुंचाई।


अनुभव:

मोहित साल 2021 से ही हिंदुस्तान डिजिटल से जुड़े हैं। वर्तमान में स्टेट (State) टीम के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वे क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं की कवरेज कर रहे हैं। इससे पहले वेब स्टोरी टीम में वैल्यू-एडेड कंटेंट तैयार कर चुके हैं। हिंदुस्तान से जुड़ने से पहले जनसत्ता डिजिटल, एनडीटीवी, उमर उजाला डिजिटल में अलग-अलग पदों पर रहते हुए राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों, ब्रेकिंग न्यूज, स्पोर्ट्स और यूटिलिटी की खबरों के जरिए पाठकों को जागरूक करने का काम कर चुके हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि:

हिंदी पत्रकारिता में मास्टर डिग्री है और देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा होने के कारण मोहित के पास खबरों की ठोस समझ है। विशेष रूप से स्पोर्ट्स, ऑटो-टेक और राजनीति जैसे क्षेत्रों में निरंतर रिसर्च और लेखन ने उन्हें इन विषयों पर एक विश्वसनीय 'विषय विशेषज्ञ' बनाया है।


पत्रकारिता का उद्देश्य:

एक दशक के पत्रकारिता सफर और IIMC जैसे प्रतिष्ठित संस्थान के मूल्यों को आत्मसात करते हुए, मोहित का मानना है कि पत्रकारिता केवल सूचनाओं का प्रसारण नहीं, बल्कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में समाज के प्रति एक गहरी जवाबदेही है। ये जवाबदेही निष्पक्ष और तथ्यपरक सूचनाएं देने से पूरी होती है।


विशेषज्ञता

राजनीतिक खबरें
स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी गैजेट्स कंटेट
यूटिलिटी कंटेट
विजुअल स्टोरीटेलिंग

और पढ़ें
Jharkhand News kaam ki baat

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।