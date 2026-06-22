काम की बात: भीषण गर्मी और बिजली की बढ़ती मांग के बीच राहत, सरकार कर रही ये व्यवस्था
झारखंड में भीषण गर्मी और बिजली की बढ़ती मांग के बीच राहत भरी खबर है। जेबीवीएनएल) ने पतरातू ताप विद्युत परियोजना (पीटीपीएस) की दूसरी यूनिट से जल्द बिजली उपलब्ध कराने का आग्रह किया है। इससे झारखंडवासियों के लिए 680 मेगावाट बिजली की व्यवस्था हो जाएगी।
झारखंड में बढ़ती बिजली मांग और डीवीसी कमांड एरिया में आपूर्ति सुधारने की कवायद के बीच झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (जेबीवीएनएल) ने पतरातू ताप विद्युत परियोजना (पीटीपीएस) की दूसरी यूनिट से जल्द बिजली उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। ऊर्जा सचिव के. श्रीनिवासन के निर्देश पर जेबीवीएनएल के महाप्रबंधक संजय कुमार सिंह ने पीवीयूएनएल को पत्र लिखकर दूसरी यूनिट से शीघ्र बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने का आग्रह किया है।
सूत्रों के अनुसार, 800 मेगावाट उत्पादन क्षमता वाली इस यूनिट से झारखंड को 680 मेगावाट बिजली मिलेगी। वर्तमान में यूनिट का कॉमर्शियल ऑपरेशन डेट (सीओडी) ट्रायल चल रहा है। पीवीयूएनएल ने जेबीवीएनएल को अवगत कराया है कि परियोजना से जुड़े शेष कार्य तेजी से पूरे किए जा रहे हैं और जून के अंत अथवा जुलाई माह से राज्य को बिजली आपूर्ति शुरू होने की संभावना है।
बिजली की मांग लगातार बदल रही है
राज्य में मौसम, बारिश और तापमान में उतार-चढ़ाव के कारण बिजली की मांग लगातार बदल रही है। वर्तमान में मांग 2000 मेगावाट से 3000 मेगावाट के बीच घट-बढ़ रही है। इसी को देखते हुए जेबीवीएनएल राज्य में पर्याप्त बिजली उपलब्धता सुनिश्चित करने की दिशा में लगातार प्रयास कर रहा है। हाल ही में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल को पत्र लिखकर डीवीसी कमांड एरिया में बढ़ी हुई मांग के अनुरूप अतिरिक्त 200 मेगावाट बिजली उपलब्ध कराने का आग्रह किया है। वहीं, डीवीसी क्षेत्र की बिजली समस्या के स्थायी समाधान के लिए रांची में आयोजित केंद्रीय ऊर्जा मंत्री की समीक्षा बैठक में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया।
राज्य की बिजली उपलब्धता में बढ़ोत्तरी
गौरतलब है कि पतरातू परियोजना की पहली यूनिट से राज्य को पहले से ही 680 मेगावाट बिजली मिल रही है। दूसरी यूनिट के चालू होने के बाद राज्य की बिजली उपलब्धता में उल्लेखनीय बढ़ोत्तरी होगी, जिससे विशेष रूप से डीवीसी कमांड एरिया सहित पूरे राज्य में आपूर्ति व्यवस्था को मजबूत करने में मदद मिलेगी। अतिरिक्त बिजली उपलब्ध होने से धनबाद, बोकारो, हजारीबाग, गिरिडीह, कोडरमा, रामगढ़ और चतरा सहित राज्य के सभी उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी तथा बढ़ती मांग के अनुरूप बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जा सकेगी।
संयुक्त वेंचर गठन
बैठक में दामोदर घाटी निगम (डीवीसी) और जेबीवीएनएल के संयुक्त सहयोग से सात जिलों में बिजली वितरण व्यवस्था को मजबूत करने के लिए एक संयुक्त उद्यम (ज्वाइंट वेंचर) बनाने पर सहमति बनी। यह संयुक्त वेंचर धनबाद, बोकारो, हजारीबाग, गिरिडीह, कोडरमा, रामगढ़ और चतरा जिलों की बिजली वितरण व्यवस्था का विस्तृत अध्ययन कर सुधार के लिए कार्ययोजना तैयार करेगा। जानकारी के अनुसार इस संबंध में आगे की रणनीति तय करने के लिए ऊर्जा सचिव के. श्रीनिवासन जल्द ही दिल्ली जाकर संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। केंद्रीय विद्युत एवं आवासन-शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक के बाद झारखंड के नगर विकास मंत्री सुदिप कुमार ने संयुक्त वेंचर गठन की जानकारी दी थी।
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