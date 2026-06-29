काम की बात: रांची में 11 हजार से ज्यादा राशन कार्ड रद्द, जुर्माना भी लगाया गया; 43,941 मामलों में जांच जारी
रांची में 11 हजार से ज्यादा लोगों के राशन कार्ड को रद्द कर दिया गया है। ये राशन कार्ड तय नियमों के मुताबिक नहीं थे। विभाग अभी 40 हजार से ज्यादा राशन कार्ड की भी जांच में जुटा हुआ है।
रांची जिले में गरीबों का अनाज लेने वाले 11,873 लोगों के राशन कार्ड रद्द कर दिए गए। इसमें शहरी क्षेत्र के 3,372 कार्ड शामिल हैं। जांच अभियान में जिले में अभी तक 1,88,778 राशन कार्डधारकों का सत्यापन किया जा चुका है। इनमें 1,32,964 लाभार्थी योग्य मिले, जबकि 11,873 कार्ड रद्द कर दिए गए। वहीं, 43,941 मामलों में जांच और सत्यापन का कार्य जारी है।
रांची शहरी में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (एनएफएसए) के तहत अपात्र लाभुकों की पहचान के लिए जिले में चलाए जा रहे सत्यापन अभियान में बड़ी संख्या में ऐसे कार्डधारक सामने आए हैं, जो सरकारी मानकों के अनुसार मुफ्त या सब्सिडी वाले राशन के पात्र नहीं हैं। रिपोर्ट के अनुसार अपात्र या अयोग्य लाभार्थियों की पहचान के लिए भूमि स्वामित्व, आयकर, जीएसटी, चारपहिया वाहन स्वामित्व और कंपनी पंजीकरण (एमसीए) के आधार पर राशन कार्ड धारकों की सत्यापन प्रक्रिया चलायी जा रही है। रांची जिला में अपात्र कार्ड धारकों को पांच लाख रुपए तक के जुर्माने का नोटिस भेजा गया है।
भू स्वामियों की भी जांच हुई
सत्यापन रिपोर्ट के अनुसार भूमि स्वामित्व के आधार पर 1,66,018 मामलों की समीक्षा की गई। इनमें 7650 कार्ड डिलीट, 1,29,849 लाभुक पात्र मिले। 25,519 मामलों का सत्यापन अभी लंबित है। वहीं, आयकर श्रेणी में 15,431 मामलों की जांच हुई। इनमें 3,140 राशन कार्ड रद्द किए गए, 1,795 लाभुक पात्र पाए गए और 10,496 मामलों में कार्रवाई शेष है। जीएसटीधारकों के 103 मामलों की जांच में 76 कार्ड हटाए गए। वहीं, 27 लोग पात्र पाए गए।
कार्ड निरस्त करने के साथ जुर्माना भी लगाया गया
कार्ड निरस्त करने के साथ सभी पर जुर्माना भी लगाया गया। सरकारी नियमों के अनुसार आयकर जमा करने वाले, निर्धारित श्रेणी के पक्के मकान के मालिक, परिवार में चारपहिया वाहन रखने वाले और अन्य अपात्र श्रेणी में आने वाले व्यक्तियों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत मुफ्त या सब्सिडी वाला राशन लेने का अधिकार नहीं है।
स्वेच्छा से कार्ड सरेंडर करने का नियम
सुविधाओं से संपन्न लाभार्थी सब्सिडी वाला राशन लेने के लिए पात्र नहीं माने जाते हैं। ऐसे लाभार्थियों को स्वेच्छा से अपना राशन कार्ड सरेंडर करना अनिवार्य है। जिला प्रशासन की ओर से लगातार सत्यापन कराकर अपात्र लाभार्थियों के राशन कार्ड को निरस्त करने की कार्रवाई की जा रही है। फिर भी बहुत से लोग सरेंडर नहीं कर रहे।
जिनके नाम कंपनी का पंजीयन, उन्होंने भी बनाया कार्ड
चारपहिया वाहन के आधार पर 5,494 की समीक्षा की गई। इनमें 741 कार्ड निरस्त, 983 लाभुक पात्र पाए गए तथा 3,770 मामलों की जांच अभी जारी है। इसी प्रकार 1,732 लाभुकों के नाम पर कंपनी पंजीकरण थी। इनकी जांच में 266 कार्ड डिलीट, 310 लाभुक पात्र पाए गए, जबकि 1,156 मामलों का सत्यापन अभी बाकी है।
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