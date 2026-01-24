रांची: बरियातू इलाके में लगी भीषण आग, पहाड़ी के पास ही सेना का फायरिंग रेंज; मौके पर फायर ब्रिगेड
घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और पुलिस बल तुरंत मौके पर पहुंच गए। फिलहाल जनहानि की कोई खबर नहीं है। वहीं, आग लगने के वजहों का भी फिलहाल खुलासा नहीं हुआ है।
रांची शहर के सदर पुलिस थाना क्षेत्र में शनिवार को बरियातू पहाड़ियों पर मौजूद सेना के फायरिंग रेंज के पास टायरों के ढेर में आग लग गई। इस साइट का इस्तेमाल सेना फायरिंग अभ्यास के लिए करती है। अभ्यास के दौरान गोलियों को इधर-उधर छिटकने से रोकने के लिए भारी मात्रा में टायर रखे हुए थे, उसी में आग लगी है। मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौजूद हैं और आग पर काबू पाने का हर संभव प्रयास जारी है।
आग की लपटें इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते पूरी साइट पर सिर्फ चारों ओर काला धुआं ही दिखाई दे रहा है। आग की लपटें काफी ऊंची उठती दिखीं तो धुएं का गुबार दूर से ही दिखाई दे रहा है। आग की लपटें दूर से ही भयावहता बयां कर रही हैं।
वहीं घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और पुलिस बल तुरंत मौके पर पहुंच गए थे। आग को आस-पास के इलाके में फैलने से रोका जा रहा है। फिलहाल जनहानि की कोई खबर नहीं है।
सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा
वहीं, आग लगने के वजहों का भी फिलहाल खुलासा नहीं हुआ है। फिलहाल आग पर काबू पाने के साथ-साथ घटनास्थल के आस-पास के सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है। वहीं ऐसे संवेदनशील इलाके में जहां सेना की आवाजाही रहती है वहां इतनी भीषण आग किसी लापरवाही के कारण लगी या इसमें किसी बाहरी तत्व का हाथ है ये पता लगाया जा रहा है। सेना को आशंका है कि आग असामाजिक तत्वों द्वारा लगाई गई हो। वहीं आग पर पूरी तरह काबू पा लेने के बाद ही नुकसान का आकलन किया जाएगा।
