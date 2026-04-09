रांची में भी दिखेगी अयोध्या मंदिर जैसी झलक, हो रहा तपोवन मंदिर का भव्य कायाकल्प
14.66 करोड़ रुपये के फंड का इस्तेमाल मुख्य प्रवेश द्वार, सड़क, लाइटिंग और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े काम में किया जाएगा। सरकार मंदिर में भक्तों को आधुनिक सुविधाएं देगी।
रांची के 400 साल पुराने श्री राम जानकी तपोवन मंदिर को अब अयोध्या के राम मंदिर की तरह 'नागर शैली' में बेहद भव्य बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसकी नींव रख दी है और मंदिर के बाहरी विकास के लिए 14.66 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। आस्था और विरासत के इस नए रूप को देखने के लिए भक्त भी बहुत उत्साहित हैं।
मुख्यमंत्री ने बीते साल 14 अप्रैल को परियोजना की आधारशिला रखी थी। इससे पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शिला पूजन में शामिल हुए थे। नागर शैली में बन रहा यह मंदिर 14,000 स्क्वायर फीट में फैला होगा और इसके गुंबद की ऊंचाई 100 फीट तक होगी।
भक्तों को आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी
14.66 करोड़ रुपये के फंड का इस्तेमाल मुख्य प्रवेश द्वार, सड़क, लाइटिंग और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े काम में किया जाएगा। सरकार मंदिर में भक्तों को आधुनिक सुविधाएं देगी। मंदिर में पूजारी के रहने का प्रबंध, बड़ा रसोईघर, उत्सव के लिए बड़ा हॉल, भंडारा के लिए बड़ा हॉल आदि भी तैयार होगा। श्रद्धालु प्रभु श्रीराम जानकी समेत विभिन्न देवी-देवताओं के दर्शन आसानी से कर सकेंगे
मुख्यमंत्री ने क्या कहा था?
मुख्यमंत्री ने 27 मार्च को कहा था कि 'तपोवन भूमि के भव्य सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है। हम भगवान राम से प्रार्थना करते हैं कि सौंदर्यीकरण के माध्यम से यह कायाकल्प जल्द से जल्द पूरा हो। सभी भक्तों से अनुरोध है कि वे प्रार्थना करें कि इस तपोवन भूमि की पहचान और इतिहास और भी मजबूत हो, ताकि आने वाली पीढ़ियां इसे याद रखें।
लोगों के अटूट विश्वास का केंद्र
आपको बता दें कि रांची का तपोवन मंदिर काफी प्राचीन है, जिसके प्रति लोगों का अटूट विश्वास है। रामनवमी के मौके पर यहां श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। सरकार का मानना है कि मंदिर के सौंदर्यीकरण के बाद यहां श्रद्धालुओं और टूरिस्ट को संख्या और ज्यादा बढ़ेगी।
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