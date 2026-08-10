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'आज हेमंत सोरेन का जन्मदिन और मैं'… जंतर-मंतर का नाम ले देवेंद्र नाथ महतो ने सरकार को किया अलर्ट

By Mohit
लाइव हिन्दुस्तान, रांची
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जेपीएससी प्रोटेस्ट के बीच 2 अगस्त से अनशन पर बैठे देवेंद्र नाथ महतो भी छात्रों संग 'विधानसभा मार्च' में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने हेमंत सोरेन सरकार को किन बातों को लेकर अलर्ट किया आइए जानते हैं।

JPSC Protest
रांची में 'विधानसभा मार्च' में खराब तबीयत के बावजूद देवेंद्र नाथ महतो भी शामिल हुए।

परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर आक्रोशित छात्रों का रांची में विधानसभा मार्च जारी है। यह मार्च सुबह करीब 10 बजे के आस-पास शुरू हो गया था। छात्रों ने तमाम बैरिकेड्स को तोड़ते हुए और वाटर कैनन का सामने करते हुए विधानसभा के एकदम करीब पहुंच गए हैं। इस दौरान उनपर आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए हैं।

छात्रों ने सरकार के साथ दूसरे दौरे की बातचीत बेनतीजा रहने के बाद रविवार को एलान किया था कि वे सोमवार को 'विधानसभा मार्च' निकालेंगे। जेपीएससी प्रोटेस्ट के दौरान प्रमुख चेहरे के रूप में उभरे देवेंद्र नाथ महतो भी मार्च में शामिल हुए। वे 2 अगस्त से लगातार भूख हड़ताल पर हैं और उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है। इसके बावजूद वे पहले तो एंबुलेंस के जरिए मार्च में शामिल हुए और फिर इसके बाद आंदोलनकारी स्ट्रेचर कंधे पर लेकर महतो को लेकर आगे बढ़े।

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मार्च के दौरान ही एक मीडिया से बातचीत में महतो ने कहा कि मैं कोई भगवान या मसीहा नहीं बल्कि एक साधारण लड़का हूं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार क्यों अराजकता को न्योता दे रही है और छात्रों की मांगों को क्यों नहीं मान रही है।

उन्होंने कहा ‘मैं कोई भगवान या मसीहा नहीं बल्कि एक साधारण लड़का हूं। माड़ भात खाता हूं सूखा रोटी खाता हूं। और इस प्रोटेस्ट के बाद भी वहीं खाऊंगा। मेरी निजी जिंदगी में कुछ भी बदलाव नहीं होगा। लेकिन मेरे दिल में भूख हड़ताल से ज्यादा अगर सबसे ज्यादा दर्द और तकलीफ हुआ तो उस कांटेदार तार की जाली से।’

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सीएम के जन्मदिन को लेकर क्या बोले महतो?

महतो ने आगे कहा ‘इसीलिए तो मैं आया हूं ये तीन लेयर का बैरिकेंडिंग था और इस हम निकलकर आगे बढ़े। लेकिन बात ये है कि सरकार क्यों अराजकता चाहती है। सरकार क्यों अराजकता को न्योता दे रही है। सरकार छात्रों की मांगों पर क्यों सहमति नहीं बना रही है। ये सबसे जरूरी बात है। मैं सभी छात्रों को धन्यवाद देता हूं चाहे वे झारखंड से हो या देशभर के हो। लेकिन संयम और अनुशासन बनाकर रखें। मेरा अनशन तब तक जारी रहेगा जबतक हम लोगों की मांगें पूरी नहीं हो जाती। आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का जन्मदिन है और मैं नहीं चाहता हूं कि जन्मदिन के मौके पर छात्र कुछ ऐसा करें कि दिल्ली के जंतर-मंतर की तरह कुछ अनहोनी हो। ऐसा गिफ्ट छात्रों को न दें जिसके बदन पर खून निकले माथा पर चोट आए और ये भीड़ और उग्र हो जाए। गिरफ्तारी ठीक है क्योंकि वह कानून प्रक्रिया है लेकिन आज हेमंत जीत का जन्मदिन है और इस मौके पर ऐसा तोहफा न दें जिससे खून बहे अराजकता फैले।’

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किन मांगों पर नहीं बन पाई सहमति?

रविवार को छात्रों के डेलिगेशन संग बैठक के बाद सरकार की ओर से कहा गया है कि छात्रों की 98 फीसदी मांगों को मान लिया गया है। सरकार के इस दावे को विरोध कर रहे छात्र नेताओं ने झूठ करार दिया है। छात्र नेताओं का कहना है कि हमने 13 परीक्षा को रद्द करने की मांग की थी जिसमें से सिर्फ 3 परीक्षाएं रद्द की गई हैं। वहीं सरकार ने जेपीएससी-पीटी परीक्षा रद्द करने पर सहमति तो दी है लेकिन जेएसएससी-सीजीएल परीक्षा सरकार रद्द करने से मना कर दिया है। इसके अलावा सरकार की ओर से बताया गया है कि 14 जेपीएससी और 23 और 25 के बैकलॉग की जांच दो तरीके से होगी। ईडी वित्तीय अनियमिताओं की जांच करेगी जबकि आपराधिक मामलों की जांच सीआईडी करेगी। वहीं छात्रों ने सीबीआई से जांच करवाने की मांग की थी।

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