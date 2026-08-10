'आज हेमंत सोरेन का जन्मदिन और मैं'… जंतर-मंतर का नाम ले देवेंद्र नाथ महतो ने सरकार को किया अलर्ट
जेपीएससी प्रोटेस्ट के बीच 2 अगस्त से अनशन पर बैठे देवेंद्र नाथ महतो भी छात्रों संग 'विधानसभा मार्च' में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने हेमंत सोरेन सरकार को किन बातों को लेकर अलर्ट किया आइए जानते हैं।
परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर आक्रोशित छात्रों का रांची में विधानसभा मार्च जारी है। यह मार्च सुबह करीब 10 बजे के आस-पास शुरू हो गया था। छात्रों ने तमाम बैरिकेड्स को तोड़ते हुए और वाटर कैनन का सामने करते हुए विधानसभा के एकदम करीब पहुंच गए हैं। इस दौरान उनपर आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए हैं।
छात्रों ने सरकार के साथ दूसरे दौरे की बातचीत बेनतीजा रहने के बाद रविवार को एलान किया था कि वे सोमवार को 'विधानसभा मार्च' निकालेंगे। जेपीएससी प्रोटेस्ट के दौरान प्रमुख चेहरे के रूप में उभरे देवेंद्र नाथ महतो भी मार्च में शामिल हुए। वे 2 अगस्त से लगातार भूख हड़ताल पर हैं और उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है। इसके बावजूद वे पहले तो एंबुलेंस के जरिए मार्च में शामिल हुए और फिर इसके बाद आंदोलनकारी स्ट्रेचर कंधे पर लेकर महतो को लेकर आगे बढ़े।
मार्च के दौरान ही एक मीडिया से बातचीत में महतो ने कहा कि मैं कोई भगवान या मसीहा नहीं बल्कि एक साधारण लड़का हूं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार क्यों अराजकता को न्योता दे रही है और छात्रों की मांगों को क्यों नहीं मान रही है।
उन्होंने कहा ‘मैं कोई भगवान या मसीहा नहीं बल्कि एक साधारण लड़का हूं। माड़ भात खाता हूं सूखा रोटी खाता हूं। और इस प्रोटेस्ट के बाद भी वहीं खाऊंगा। मेरी निजी जिंदगी में कुछ भी बदलाव नहीं होगा। लेकिन मेरे दिल में भूख हड़ताल से ज्यादा अगर सबसे ज्यादा दर्द और तकलीफ हुआ तो उस कांटेदार तार की जाली से।’
सीएम के जन्मदिन को लेकर क्या बोले महतो?
महतो ने आगे कहा ‘इसीलिए तो मैं आया हूं ये तीन लेयर का बैरिकेंडिंग था और इस हम निकलकर आगे बढ़े। लेकिन बात ये है कि सरकार क्यों अराजकता चाहती है। सरकार क्यों अराजकता को न्योता दे रही है। सरकार छात्रों की मांगों पर क्यों सहमति नहीं बना रही है। ये सबसे जरूरी बात है। मैं सभी छात्रों को धन्यवाद देता हूं चाहे वे झारखंड से हो या देशभर के हो। लेकिन संयम और अनुशासन बनाकर रखें। मेरा अनशन तब तक जारी रहेगा जबतक हम लोगों की मांगें पूरी नहीं हो जाती। आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का जन्मदिन है और मैं नहीं चाहता हूं कि जन्मदिन के मौके पर छात्र कुछ ऐसा करें कि दिल्ली के जंतर-मंतर की तरह कुछ अनहोनी हो। ऐसा गिफ्ट छात्रों को न दें जिसके बदन पर खून निकले माथा पर चोट आए और ये भीड़ और उग्र हो जाए। गिरफ्तारी ठीक है क्योंकि वह कानून प्रक्रिया है लेकिन आज हेमंत जीत का जन्मदिन है और इस मौके पर ऐसा तोहफा न दें जिससे खून बहे अराजकता फैले।’
किन मांगों पर नहीं बन पाई सहमति?
रविवार को छात्रों के डेलिगेशन संग बैठक के बाद सरकार की ओर से कहा गया है कि छात्रों की 98 फीसदी मांगों को मान लिया गया है। सरकार के इस दावे को विरोध कर रहे छात्र नेताओं ने झूठ करार दिया है। छात्र नेताओं का कहना है कि हमने 13 परीक्षा को रद्द करने की मांग की थी जिसमें से सिर्फ 3 परीक्षाएं रद्द की गई हैं। वहीं सरकार ने जेपीएससी-पीटी परीक्षा रद्द करने पर सहमति तो दी है लेकिन जेएसएससी-सीजीएल परीक्षा सरकार रद्द करने से मना कर दिया है। इसके अलावा सरकार की ओर से बताया गया है कि 14 जेपीएससी और 23 और 25 के बैकलॉग की जांच दो तरीके से होगी। ईडी वित्तीय अनियमिताओं की जांच करेगी जबकि आपराधिक मामलों की जांच सीआईडी करेगी। वहीं छात्रों ने सीबीआई से जांच करवाने की मांग की थी।
लेखक के बारे मेंMohit
मोहित पिछले 10 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्टेट टीम के लिए क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर कर रहे हैं। वे विशेष रूप से दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों की खबरों को कवर करते हैं।
विस्तृत बायो:
मोहित एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें भारतीय मीडिया जगत के प्रतिष्ठित संस्थानों में एक दशक से ज्यादा का अनुभव हासिल है। वे साल 2016 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में हिंदुस्तान डिजिटल के साथ कार्यरत, मोहित अपनी लेखनी के जरिए खबरों की गहराई और सत्यता को पाठकों तक पहुंचा रहे हैं। इनका पत्रकारिता का सफर केवल समाचार देने तक सीमित नहीं है, बल्कि इनके पास जटिल विषयों को सरल और सटीक भाषा में समझाने का विशेष कौशल है। बदलते समय के साथ विजुअल स्टोरीटेलिंग के क्षेत्र में भी महारत हासिल की और न्यूज वेब स्टोरीज के जरिए लाखों पाठकों तक सटीक जानकारी पहुंचाई।
अनुभव:
मोहित साल 2021 से ही हिंदुस्तान डिजिटल से जुड़े हैं। वर्तमान में स्टेट (State) टीम के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वे क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं की कवरेज कर रहे हैं। इससे पहले वेब स्टोरी टीम में वैल्यू-एडेड कंटेंट तैयार कर चुके हैं। हिंदुस्तान से जुड़ने से पहले जनसत्ता डिजिटल, एनडीटीवी, उमर उजाला डिजिटल में अलग-अलग पदों पर रहते हुए राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों, ब्रेकिंग न्यूज, स्पोर्ट्स और यूटिलिटी की खबरों के जरिए पाठकों को जागरूक करने का काम कर चुके हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि:
हिंदी पत्रकारिता में मास्टर डिग्री है और देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा होने के कारण मोहित के पास खबरों की ठोस समझ है। विशेष रूप से स्पोर्ट्स, ऑटो-टेक और राजनीति जैसे क्षेत्रों में निरंतर रिसर्च और लेखन ने उन्हें इन विषयों पर एक विश्वसनीय 'विषय विशेषज्ञ' बनाया है।
पत्रकारिता का उद्देश्य:
एक दशक के पत्रकारिता सफर और IIMC जैसे प्रतिष्ठित संस्थान के मूल्यों को आत्मसात करते हुए, मोहित का मानना है कि पत्रकारिता केवल सूचनाओं का प्रसारण नहीं, बल्कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में समाज के प्रति एक गहरी जवाबदेही है। ये जवाबदेही निष्पक्ष और तथ्यपरक सूचनाएं देने से पूरी होती है।
विशेषज्ञता
राजनीतिक खबरें
स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी गैजेट्स कंटेट
यूटिलिटी कंटेट
विजुअल स्टोरीटेलिंग
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।